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【新股IPO】快手下周二招股　傳入場費一手4696元、引10名基石投資者

新股IPO 22:40 2021/01/22

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【新股IPO】快手下周二招股 傳入場費一手4696元、引10名基石投資者

短視頻平台快手已通過港交所 （00388） 上市聆訊，將於2月初上市，有望成為「短視頻第一股」。消息人士透露，快手已於22日結束分析師路演及投資者需求評估，將於下周一（25日）進行管理層路演及開簿。外電報道指，公司集資額增至55億至60億美元（約426.3億元至465億港元）。

外電引述消息人士報道，快手已吸引約10名基石投資者，當中包括Capital Group、加拿大退休金計劃投資局（CPPIB），快手預計將為基石投資者預留超過20億美元股份。

快手IPO認購前，有五大不可不知【下一頁】

快手招股在即，券商已預留逾千億元孖展額度【下一頁】

看圖了解多間投行給予快手估值有幾高！

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內地媒體續指，快手計劃發售4.15億股，公開發售部分僅佔全球發售部分2.5%，回撥機制後最高升至7%，一手（50股）入場費約4696元。

必讀快手招股重點：

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快手即將招股 拆解快手三大亮點，可見【下一頁】

根據初步招股資料，快手去年首9個月平均日活躍用戶達3.05億，每位日活躍用戶日均使用時長超過86分鐘；平均月活躍用戶則達到7.69億。

快手在上市前投資者包括騰訊  （00700）  、紅杉資本、百度（美：BIDU）、淡馬錫、博裕資本、晨興資本等。騰訊在快手D輪、F輪融資中均有投資，目前持有快手21.57%股份，為快手最大機構股東。

快手保薦人為美銀、華興資本、摩根士丹利。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】快手及字節跳動先後來港 兩者有何不同？

相關文章：【新股IPO】快手來港上市 騰訊持股21%、上半年虧損63億

 

編輯：陳健婷、謝卓榮

港股 騰訊控股（00700） 集資 IPO

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