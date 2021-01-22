【新股IPO】快手下周一進行管理習路演、建簿　下周二招股、市傳入場費一手4696元　

▲ 快手最快於下周招股。

短視頻平台快手已通過港交所 （00388） 上市聆訊，將於2月初上市，有望成為「短視頻第一股」。消息人士透露，快手已於22日結束分析師路演及投資者需求評估，將於下周一（25日）進行管理層路演及開簿。外電報道指，公司集資額增至55億至60億美元（約426.3億元至465億港元）。

看圖了解多間投行給予快手估值有幾高！

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內地媒體續指，快手計劃發售4.15億股，公開發售部分僅佔全球發售部分2.5%，回撥機制後最高升至7%，一手（50股）入場費約4696元。

必讀快手招股重點：

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快手傳本周路演下周招股 拆解快手三大亮點，可見【下一頁】

摩根士丹利：市值高達7500億元

保薦人之一的摩根士丹利報告預料，快手的市值介乎700億美元（約5425億港元）至970億美元（約7440億港元）。大摩又料，集團2020年至2023年的年複合增長率達42%，2023年收入將增至1680億元。報告又料，快手於2023年的第二季度的月活躍用戶人數可超過6億人。

不過大摩又指出，快手的盈利能力較弱。快手去年第二季與其字節跳動旗下抖音的用戶增長達持平。快手去年第三季的直播業務收人佔比達52%，第二季的該部分的收入按年跌4%。

美銀：估值高達7080億元

保薦人之一的美銀報告預料2022年收益達86億元人民幣，估值高達5040億至7080億港元，2022年市盈率介乎49倍至69倍。

美林又料2022年公司的商業模式例如電子商務及網上廣告業務賺取更多收入。

工銀：估值高達8216億元

工銀發表報告認為，中國正引領視頻體驗快速商業化，尤其是在短視頻及網上直播。報告認為，視頻主導的社交平台正逐漸發展成為可用於許多其他應用的互聯網基礎設施，認為有巨大的收入潛力。

報告預料，集團2020年至2023年的收入年複合增長率達46.5%；公司估值介乎6676億元至8216億元。2021年市銷率為6.5倍。

騰訊持有快手21%股份，但快手上半年虧損達63億元人民幣，詳情請按【下一頁】

根據初步招股資料，快手去年首9個月平均日活躍用戶達3.05億，每位日活躍用戶日均使用時長超過86分鐘；平均月活躍用戶則達到7.69億。

快手在上市前投資者包括騰訊 （00700） 、紅杉資本、百度（美：BIDU）、淡馬錫、博裕資本、晨興資本等。騰訊在快手D輪、F輪融資中均有投資，目前持有快手21.57%股份，為快手最大機構股東。

快手保薦人為美銀、華興資本、摩根士丹利。

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編輯：陳健婷、謝卓榮