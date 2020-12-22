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【快手上市】快手傳明年2月5日上市 目標估值3900億

新股IPO 18:26 2020/12/22

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內地媒體報道，短視頻平台快手擬於明年2月5日在香港上市。

內地媒體《36kr》引述消息人士報道，短視頻平台快手擬於明年2月5日上市，有承銷商透露，目標估值達500億美元（約3,900億港元）。快手上月正式向聯交所遞交上市申請，外媒早前報道快手香港上市目標估值500億美元，集資50億美元（約390億港元）。

報道又指，早前消息稱快手招股時間為明年1月4日至8日，但因快手在二級市場的認購「異常火爆」，各家券商排單量較多，是上市時間延遲的主要原因。

快手對消息不予置評。

快手有望成為「短視頻第一股」，根據初步招股資料，快手今年上半年平均日活躍用戶達3.02億，每位日活躍用戶日均使用時長超過85分鐘；平均月活躍用戶則達到7.76億。

快手在上市前投資者包括騰訊  （00700）  、紅杉資本、百度（美：BIDU）、淡馬錫、博裕資本、晨興資本等。騰訊在快手D輪、F輪融資中均有投資，目前持有快手21.57%股份，為快手最大機構股東。

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編輯：陳健婷

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