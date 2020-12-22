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【新冠肺炎】全港19間社區檢測中心投入服務 最新檢測安排一覽

環球政經 12:48 2020/12/22

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第四波疫情持續，政府宣布由明日（23日）起，將於牛頭角體育館增設一間檢測中心，屆時全港將有19間社區檢測中心，檢測數量可每日超過2萬次。現時社區檢測中心提供自費檢測服務作市民私人用途，如出行或工作證明，收費上限為240元，新增檢測中心先運作3個月，並視乎情況可再延長3個月。

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有意接受檢測人士須持有有效香港身分證、香港出生證明書等，並且沒有任何病徵；檢測中心開放時間為每日上午8時室下1時30分及下午2時至晚上8時。市民參與自費檢測服務後，如結果呈陰性，會在24小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。至於檢測結果經衞生署確認為陽性的人士，會按既定程序由衞生署致電通知，並會獲安排送到公立醫院進行隔離和治療。

檢測中心位置（港島區）：

  • 石塘咀體育館
  • 灣仔禮頓山社區會堂
  • 東區鰂魚涌社區會堂

檢測中心位置（九龍區）：

  • 深水埗白田社區會堂
  • 梁顯利油麻地社區中心
  • 土瓜灣體育館
  • 黃大仙摩士公園體育館
  • 牛頭角道體育館 （12月23日）
  • 油塘社區會堂

檢測中心位置（新界東區）：

  • 坑口社區會堂
  • 沙田瀝源社區會堂
  • 馬鞍山體育館
  • 大埔太和體育館
  • 粉嶺和興社區會堂

檢測中心位置（新界西區）：

  • 荔景社區會堂
  • 荃灣蕙荃體育館
  • 屯門兆麟社區會堂
  • 元朗市東社區會堂
  • 天水圍天晴社區會堂

 

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責任編輯：潘曉豐

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