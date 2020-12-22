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國際金融機構據報加大新加坡招聘　招聘職位較香港多7倍

股市 12:23 2020/12/22

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報道亦引述投資銀行高層表示，行內正低調地增加在新加坡的人手，以分散地緣政治風險。 

外電報道，外資對《國安法》的憂慮引發重要角色轉移，國際金融機構正增加在新加坡招聘錦，並減少香港員工的收目。

報道指，部分銀行正尋求在新加坡僱用的員工數目較香港多達8倍。這種招聘方式被形容是為了低調地減少香港的人員編制，同時避免激怒北京政府。

 報道引述領英（LinkedIn）調查顯示，瑞銀及摩根大通在新加坡的招聘職位數目是香港的8倍。另外，瑞信、高盛及花旗在新加坡的招聘數字為香港的1倍以上。報道亦引述投資銀行高層表示，行內正低調地增加在新加坡的人手，以分散地緣政治風險。 

招聘企業Hudson and Michael Page早前表示，公司今年15%至20%業務為協助金融機構從香港遷往新加坡。該公司駐新加坡經理TY Shao指出，今年從香港安置了大量私人銀行家到新加坡。

目前香港及新加坡並沒有公布金融行業職位的數字，亦沒有銀行指明目前兩地員工數目，唯獨花旗例外。花旗目前在新加坡擁有8500名僱員，而在香港僅聘用4500人。

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編輯：吳敏芳

 

國安法 政治 地緣政治 金融機構 投資銀行 新加坡 香港
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