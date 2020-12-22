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【英國疫情】民眾恐聖誕節食物短缺 再引發超市搶購潮

環球社會熱點 12:10 2020/12/22

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英國的新冠肺炎疫情嚴峻，病毒更出現變種。多國因應英國的新冠病毒變種，對英國實施入境禁令，法國更禁止貨車入境。英國各地民眾憂慮貨運受阻會導致食物短缺，紛紛湧往超市搶購食品及日用品。

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【英國病毒變種】英法貨運或數小時內重啟 歐洲急商防疫對策 【下一頁】

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倫敦及英格蘭南部周日（20日）起實施新的4級防疫措施，加上法國等多國禁止所有英國貨運及航班入境，觸發新一輪搶購潮。西倫敦、劍橋、漢普郡、布里斯托爾等地都有大批民眾，前往超市及雜貨店掃貨。

有網民於Twitter發文指，他早上7點多時在英格蘭布里斯托爾一家商店外，已看到大量民眾冒雨排隊購物。網民指自己只想購買一些聖誕餅乾，仍要排隊近40分鐘才能入内購物。

英國連鎖超市Sainsbury's表示，聖誕節大餐必需品供應仍然充足。但該公司警告如法國於48小時内仍未解禁，由於生菜、西蘭花等部分蔬菜或面臨短缺。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，貨運延誤僅影響進出歐洲大陸約20％的貨物。約翰遜表示他與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）進行了很好的對話（excellent conversation），認為問題很快可解決。

責任編輯：鄭錦玲

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