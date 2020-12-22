【美國制裁】TCL電子遭美國國土安全部審查、股價跌15%　TCL︰未收到政府通知 （第二版）

▲ 沃爾點名批評全球第三大電視生產商TCL電子（01070），指該公司非法向美國用戶收集數據。

美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）周一（21日）表示，中國政府正透過各種方式損害美國國家利益，並指長期來說，中國政府是對美國人最大的威脅。沃爾夫點名批評全球第三大電視生產商TCL電子 （01070） ，指國土安全部在調查中發現，所有TCL生產的電視機均裝有後門程式，令用戶易於遭受網路攻擊及外洩數據，該部門現正就TCL電子進行審查。

TCL電子晚上發公告回應指，注意到於有關於公司正在接受美國相關部門審查的媒體報導。截止公告日期，集團並未收到任何相關政府審查的通知。集團在美國銷售的電視機產品安裝的是美國合作夥伴Roku或Google的操作系統，並嚴格按照合作夥伴的要求，共同進行系統安全升級和迭代；該等做法符合行業通行規則和技術規範，並符合當地法律法規及安全標準。

集團表示，高度重視用戶隱私保護及數據安全問題，並視隱私保護和安全為集團產品核心競爭力之一。經過多年耕耘，TCL品牌電視機獲得全球消費者高度認可，2019年全球銷量位列行業前三。本集團在全球銷售的產品均符合當地市場的信息、網絡與數據安全法規與規範，並始終積極配合相關國家或地區管理部門對集團合法合規經營的監管。

TCL電子股價今早大跌9%，股價創下一個月以來新低，下午開市後一度急瀉近17%，最終收市報5.2元，跌14.9%。

沃爾夫指，中國利用美國的簽證制度，派遣中國學者、留學生到美國境內竊取國家機密資訊，並利用美國的自由貿易市場盜取商業機密，上述行為威脅美國人的生計和國家安全。因此，美國擬對中國實施進一步限制，除了加緊對留學生和申請移民人士的審查外，國土安全部將繼續調查其他目前正使用美國科技而跟中國政府有聯繫的企業。此外，國土安全部亦會繼續針對涉強制勞動的企業作為制裁目標。

（第二版新增TCL回應）

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編輯﹕賴奕羚