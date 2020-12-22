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澳門明年修訂博彩法 早段濠賭股全線下跌

股樓投資 12:42 2020/12/22

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澳門特首賀一誠昨日指，政府正在草擬新的博彩法，正研究同步處理博彩批給合同、標書等工作。有關諮詢文件將會於明年下半年公布。

【騰訊動漫】騰訊動漫與閱文集團合作 將改編300部作品為漫畫  詳情請看[下一頁]

今日早段濠賭股全線下跌，新濠國際（00200）跌2.5%，報14.68元。金沙中國（01928）跌2.6%，報33.6元。銀娛（00027）跌3.2%，報56.65元。永利（01128） 跌2%，報13元。美高梅中國（02282）跌1%，報11.34元。

【安踏體育】作價約4.2億美元 安踏合營公司出售Precor業務  詳情請看[下一頁]

澳門六大賭牌牌主牌照將於2022年中到期，賀一誠指，不會評論外界對賭牌競投的猜測，當條例草擬工作完成後，便會開始公眾諮詢。而澳門今年11月發表的《2021年財政年度施政報告》曾提及，將會修改《娛樂場幸運博彩經營法律制度》內涵括賭場發牌制度和博彩特別稅等安排。

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撰文 : 趙家盈

經濟 永利澳門（01128） 金沙中國有限公司（01928） 銀河娛樂（00027） 美高梅中國（02282） 新濠國際（00200）

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