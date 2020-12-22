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【新冠肺炎】全港中小學及幼稚園暫停面授課堂 延長明年1月10日

環球政經 12:13 2020/12/22

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因應本港新冠肺炎第四波疫情持續，教育局於周一（21日）宣布所有幼稚園及中小學（包括特殊學校及提供非本地課程學校）在聖誕假期結束後，繼續暫停面授課堂及校內活動，直至2021年1月10日。

【第四波疫情】二人限聚令及晚上6時後禁堂食 延長至明年1月6日 陳肇始：擔心爆發聖誕群組：【下一頁

教育局指，在暫停面授課堂及校內活動期間，學校須採用不同的教學模式授課，令學生繼續在家中學習；如有聖誕假期前的安排，學校可按校本需要安排小六學生回校進行呈分試，以及中六或須本學年參與公開考試的班級回校上課以準備公開考試或進行校內考試。相關安排須以半日制形式進行，同時出席學生的總人數以學校最高限額的六分一的學生為限。

政府延長僱員特別上班安排　延至明年1 月6日：【下一頁

假期過後，學校須保持開放，讓家中缺乏照顧的學生回校，並安排教職員當值，確保校內做足防疫措施。

 

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責任編輯：潘曉豐

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