行業快速復蘇 半年銷售強勁 本間高爾夫顯業務強大韌性

今年以來，疫情陰霾令社會各行業備受打擊。然而隨著中國經濟於二季度逐漸回暖，自今年五月起，大部分亞洲地區表現已逐步回升，歐美的高爾夫球場亦逐步重新開放。十月份開始出現更為明顯的增長，加上疫情帶動健康意識及大眾對戶外運動需求顯著提升，高爾夫行業展現了不俗的復蘇勢頭。

得益於亞洲尤其是中國在疫情中的恢復速度較快，加上成功推出針對頂級及高性能消費細分市場的產品，本間高爾夫(06858)在亞洲地區保持了良好的業績表現，尤其在韓國、中國內地、台灣、東南亞等亞洲主要市場，其業績已迅速恢復更優於疫前水平。於2020/2021財年上半年，本間高爾夫於中國及韓國市場分別錄得52.3%和16.9%的強勁銷售增幅。另外，由於疫情帶動電商市場增長，加上本間高爾夫在其社交媒體、內容營銷數碼平台上的持續投入，電商銷售上升79%，在中國兩大渠道天貓和京東銷售收入為去年同期的4倍，日本電商收入亦翻倍。

本間高爾夫首席財務官邊蔚文表示: 「與其他娛樂及運動有所區別，高爾夫運動可以較好地保持社交距離。由於新冠疫情期間市民無法旅遊或出行，目標消費群體反而有更多閒暇時間進行高爾夫運動。在公司的大多數主要市場中，可以留意到高爾夫打球人數及次數均有所上升。」邊蔚文表示，有信心高爾夫行業能逐漸恢復到常態。

她指，儘管本財年的營商環境存在不確定因素，但由於公司擁有強大的品牌價值，並在高爾夫行業的高端領域具有強勁的優勢，即使在當前動盪的經濟環境下，亦能反映出集團業務的強大韌性。此外，高爾夫運動支持戶外及健康的生活方式，並與人們日益增強的健康生活意識相呼應。公司更加堅信，疫情後將因消費需求的提升而受益。

▲ 隨著市場上年輕的服裝客戶數量不斷增加，預計服裝業務在不久的將來為本間高爾夫收入貢獻更大的份額

受公司良好業績表現拉動，加上行業快速復蘇勢頭以及令人鼓舞的新冠疫苗最新進展，截至12月18日，公司股價已從11月初的3.5港元上漲至4.83港元，漲幅為38%。

為了提高產品性能，公司亦不斷加大在研發方面的投入。在與伊藤忠商事株式會社達成戰略合作夥伴關係之後，公司於2019年1月重新推出了其服裝系列，其中包括三條不同副綫滿足日本、中國內地和韓國高爾夫球手在場內外的不同需求。隨著市場上年輕的服裝客戶數量不斷增加，預計服裝業務在不久將來將為公司收入貢獻更大的份額。期內，得益於HONMA服裝的品牌和產品知名度提高、運營管理增強以及HONMA供應商合作的升級，公司服裝的毛利由167.3百萬日圓同比顯著增長108.5%至348.9百萬日圓，服裝的毛利率也由31.2%同比增長至69.6%。

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