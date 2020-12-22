  • 19°C
香港時間 : 20201222日 (二) 14:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

行業快速復蘇 半年銷售強勁 本間高爾夫顯業務強大韌性

股訊匯 14:00 2020/12/22

分享：

今年以來，疫情陰霾令社會各行業備受打擊。然而隨著中國經濟於二季度逐漸回暖，自今年五月起，大部分亞洲地區表現已逐步回升，歐美的高爾夫球場亦逐步重新開放。十月份開始出現更為明顯的增長，加上疫情帶動健康意識及大眾對戶外運動需求顯著提升，高爾夫行業展現了不俗的復蘇勢頭。

得益於亞洲尤其是中國在疫情中的恢復速度較快，加上成功推出針對頂級及高性能消費細分市場的產品，本間高爾夫(06858)在亞洲地區保持了良好的業績表現，尤其在韓國、中國內地、台灣、東南亞等亞洲主要市場，其業績已迅速恢復更優於疫前水平。於2020/2021財年上半年，本間高爾夫於中國及韓國市場分別錄得52.3%和16.9%的強勁銷售增幅。另外，由於疫情帶動電商市場增長，加上本間高爾夫在其社交媒體、內容營銷數碼平台上的持續投入，電商銷售上升79%，在中國兩大渠道天貓和京東銷售收入為去年同期的4倍，日本電商收入亦翻倍。

本間高爾夫首席財務官邊蔚文表示: 「與其他娛樂及運動有所區別，高爾夫運動可以較好地保持社交距離。由於新冠疫情期間市民無法旅遊或出行，目標消費群體反而有更多閒暇時間進行高爾夫運動。在公司的大多數主要市場中，可以留意到高爾夫打球人數及次數均有所上升。」邊蔚文表示，有信心高爾夫行業能逐漸恢復到常態。

她指，儘管本財年的營商環境存在不確定因素，但由於公司擁有強大的品牌價值，並在高爾夫行業的高端領域具有強勁的優勢，即使在當前動盪的經濟環境下，亦能反映出集團業務的強大韌性。此外，高爾夫運動支持戶外及健康的生活方式，並與人們日益增強的健康生活意識相呼應。公司更加堅信，疫情後將因消費需求的提升而受益。

隨著市場上年輕的服裝客戶數量不斷增加，預計服裝業務在不久的將來為本間高爾夫收入貢獻更大的份額

受公司良好業績表現拉動，加上行業快速復蘇勢頭以及令人鼓舞的新冠疫苗最新進展，截至12月18日，公司股價已從11月初的3.5港元上漲至4.83港元，漲幅為38%。

為了提高產品性能，公司亦不斷加大在研發方面的投入。在與伊藤忠商事株式會社達成戰略合作夥伴關係之後，公司於2019年1月重新推出了其服裝系列，其中包括三條不同副綫滿足日本、中國內地和韓國高爾夫球手在場內外的不同需求。隨著市場上年輕的服裝客戶數量不斷增加，預計服裝業務在不久將來將為公司收入貢獻更大的份額。期內，得益於HONMA服裝的品牌和產品知名度提高、運營管理增強以及HONMA供應商合作的升級，公司服裝的毛利由167.3百萬日圓同比顯著增長108.5%至348.9百萬日圓，服裝的毛利率也由31.2%同比增長至69.6%。

聯繫：香港經濟日報廣告部 上市公司組 │ annteam@hket.com

本間高爾夫（06858） 業績公布

下一篇文章

佳兆業再次榮獲「環境、社會和企業管治大獎」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

平安好醫生2020年中報：核心業務逆市高速增長106.8% 啟動全面戰略升級
平安好醫生2020年中報：核心業務逆市高速增長106.8% 啟動全面戰略升級
深耕21載 上市11周年 佳兆業成就矚目非凡
深耕21載 上市11周年 佳兆業成就矚目非凡
佳兆業再次榮獲「環境、社會和企業管治大獎」
佳兆業再次榮獲「環境、社會和企業管治大獎」
國內醫療美容市場潛力大 瑞麗醫美集眾多優勢 乘勢騰飛
國內醫療美容市場潛力大 瑞麗醫美集眾多優勢 乘勢騰飛
工業氣體市場需求日增 CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT 背靠河鋼集團 前景秀麗
工業氣體市場需求日增 CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT 背靠河鋼集團 前景秀麗
海爾電器私有化獲權威機構支持 12月9日迎來決定性表決
海爾電器私有化獲權威機構支持 12月9日迎來決定性表決