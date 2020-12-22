Relieve Hong Kong支援疫情下的香港 康宏義工落區派送糧食物資 為長者及基層人士送上聖誕祝福

康宏環球控股有限公司（「康宏」或「集團」；香港交易所股份代號：1019）自上周推出「Relieve Hong Kong 慈善夥伴計劃」後，隨即落區到香港基督教服務處樂暉長者地區中心、香港聖公會福利協會及樂餉社親手派發糧食物資，冀在節日前關心基層家庭及獨居長者的需要，送上聖誕祝福之餘，亦與港人同心抗疫，共渡難關。



康宏集團首席人才及企業文化總監黃雪輝表示︰「新冠疫情下，今年迎來不一樣的聖誕。第四波疫情肆虐，基層家庭及獨居長者均面對嚴峻的經濟壓力，首當其衝是日常食物開支。另一方面，慈善機構亦面對糧倉儲量及人手短缺等問題。因此，『Relieve Hong Kong』迅速於聖誕前夕送出糧食物資，以解決有需要人士的燃眉之急。康宏願與香港人同行，並與志同道合的團體合作，將商界與社區的合作圈擴大，建立互信互助的基礎，創造更美好的香港。」



Relieve Hong Kong計劃的夥伴機構之一——聖公會九龍城青少年綜合服務中心督導主任周子晴表示︰「現時基層家庭手停口停，食物支援能及時解決他們迫切的生活問題。」另一夥伴機構——香港基督教樂暉長者中心隊長林漢煒指：「感謝康宏捐贈出過百份糧食福袋，在寒冷的聖誕節及在家抗疫的期間，為觀塘區內有需要的長者獻上一份窩心的祝福。」此外，康宏也為樂餉社提供緊急糧食，扶持弱勢社群渡過難關之餘，都讓受眾感受聖誕的溫暖。



康宏日前推出「Relieve Hong Kong慈善夥伴計劃」，首階段先投入20萬港元啟動疫境支援基金、設立網上公益平台籌款及募捐物資、組織慈善活動及社區探訪等，為受疫情影響人士提供資助，與港人同心抗疫，共渡難關。四間合作的慈善機構包括「黑暗中對話（香港）基金會」、「香港基督教服務處」、「香港聖公會福利協會」及「綠惜地球」等，服務範疇包括精神健康服務、關愛長者服務、為低收入人士解困及環境保育等，期盼在多方面為香港人和環境舒緩壓力，協助大家適應疫情新常態，一同疫境自強。

▲ 康宏自於上周二（12 月15 日）宣佈「Relieve Hong Kong 慈善夥伴計劃」後，隨即安排義工隊前往香港基督教服務處樂暉長者地區中心派發應急物資。

關於康宏環球控股有限公司

康宏環球控股有限公司（「康宏」或「集團」；香港交易所股份代號：1019）為一間多元化的金融控股公司，自1993 年植根香港，主要從事理財顧問業務，包括人壽保險、儲蓄至按揭的全方位理財服務產品的諮詢及銷售。本集團亦拓展平台業務，即為市場提供平台及配套以配對產品發行商及消費者的需求，其中涵蓋企業對企業業務（B2B）、金融科技、醫療保健及零售等方面。配合數碼轉型的發展趨勢，康宏致力於金融科技的策略性發展，透過一系列金融科技夥伴，包括Tandem、Nutmeg、CurrencyFair、Oscar 及GOXIP 等，與集團其他業務產生協同效應。如欲了解更多資料，請瀏覽康宏網站：www.convoy.com.hk 。

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