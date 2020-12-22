Relieve Hong Kong支援疫情下的香港 康宏義工落區派送糧食物資 為長者及基層人士送上聖誕祝福

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康宏環球控股有限公司（「康宏」或「集團」；香港交易所股份代號：1019）自上周推出「Relieve Hong Kong 慈善夥伴計劃」後，隨即落區到香港基督教服務處樂暉長者地區中心、香港聖公會福利協會及樂餉社親手派發糧食物資，冀在節日前關心基層家庭及獨居長者的需要，送上聖誕祝福之餘，亦與港人同心抗疫，共渡難關。
康宏集團首席人才及企業文化總監黃雪輝表示︰「新冠疫情下，今年迎來不一樣的聖誕。第四波疫情肆虐，基層家庭及獨居長者均面對嚴峻的經濟壓力，首當其衝是日常食物開支。另一方面，慈善機構亦面對糧倉儲量及人手短缺等問題。因此，『Relieve Hong Kong』迅速於聖誕前夕送出糧食物資，以解決有需要人士的燃眉之急。康宏願與香港人同行，並與志同道合的團體合作，將商界與社區的合作圈擴大，建立互信互助的基礎，創造更美好的香港。」
Relieve Hong Kong計劃的夥伴機構之一——聖公會九龍城青少年綜合服務中心督導主任周子晴表示︰「現時基層家庭手停口停，食物支援能及時解決他們迫切的生活問題。」另一夥伴機構——香港基督教樂暉長者中心隊長林漢煒指：「感謝康宏捐贈出過百份糧食福袋，在寒冷的聖誕節及在家抗疫的期間，為觀塘區內有需要的長者獻上一份窩心的祝福。」此外，康宏也為樂餉社提供緊急糧食，扶持弱勢社群渡過難關之餘，都讓受眾感受聖誕的溫暖。
康宏日前推出「Relieve Hong Kong慈善夥伴計劃」，首階段先投入20萬港元啟動疫境支援基金、設立網上公益平台籌款及募捐物資、組織慈善活動及社區探訪等，為受疫情影響人士提供資助，與港人同心抗疫，共渡難關。四間合作的慈善機構包括「黑暗中對話（香港）基金會」、「香港基督教服務處」、「香港聖公會福利協會」及「綠惜地球」等，服務範疇包括精神健康服務、關愛長者服務、為低收入人士解困及環境保育等，期盼在多方面為香港人和環境舒緩壓力，協助大家適應疫情新常態，一同疫境自強。
關於康宏環球控股有限公司
康宏環球控股有限公司（「康宏」或「集團」；香港交易所股份代號：1019）為一間多元化的金融控股公司，自1993 年植根香港，主要從事理財顧問業務，包括人壽保險、儲蓄至按揭的全方位理財服務產品的諮詢及銷售。本集團亦拓展平台業務，即為市場提供平台及配套以配對產品發行商及消費者的需求，其中涵蓋企業對企業業務（B2B）、金融科技、醫療保健及零售等方面。配合數碼轉型的發展趨勢，康宏致力於金融科技的策略性發展，透過一系列金融科技夥伴，包括Tandem、Nutmeg、CurrencyFair、Oscar 及GOXIP 等，與集團其他業務產生協同效應。如欲了解更多資料，請瀏覽康宏網站：www.convoy.com.hk 。
（資料由客戶提供）