  • 21°C
香港時間 : 20201228日 (一) 16:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股分析】巴隆氏薦2021年「十大美股」　包括可口可樂、高盛等多隻價值股

股樓投資 15:34 2020/12/28

分享：

今年美股進入最後幾個交易日，美股有望延續升勢。觀美股主要股指表現，標普500指數累計上漲14.6%，自3月谷底反彈約65%；以科技股為主的納斯達克指數，年內則大幅上升42%，3月23日至今累計升86%。多數大行都看好明年美股表現，財經雜誌《巴隆氏》本月亦推薦未來一年最值得買入的「十大美股」，名單如下圖所示。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

Google母公司Alphabet（GOOGL）、「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（BRK）在今次名單中獲保留，其餘8隻分別為蘋果（AAPL）、可口可樂（KO）、電氣能源管理公司Eaton（ETN）、金融公司高盛（GS）、被稱為「迷你版巴郡」的投資公司Graham Holdings（GHC）、娛樂公司Madison Square Entertainment（MSGE）、美國藥廠Merck（MRK）、以及金礦開採公司Newmont（NEM）。

疫苗的問世令投資更加憧憬全球經濟復甦，板塊有望輪轉至傳統經濟相關股票，《巴隆氏》最新推薦名單亦傾向價值型。巴郡今年回報表現跑輸標指44個百分點，但由於其1,450億美元的龐大現金，先加上部分業務重啓，再加上旗下有很多對經濟較為敏感的業務，因此被列入名單當中。另外《巴隆氏》認為，隨著經濟重啓，民眾生活回復正常化，可口可樂銷售將因此受惠。

蘋果今年年內回報已經超過四成，最新報131.97美元。據報蘋果計劃明年上半年增加生產9,600萬隻iPhone，較今年同期提升近30％，摩根大通分析師Samik Chatterjee認為，該公司股價可上望150美元，較現價仍有13.6%的潛在升值空間。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

經濟 美股 股票 金融 巴菲特 標準普爾500指數 指數 美元 美國 買入

上一篇文章

【變種病毒】 禁與英國航班來往 南韓首現變種病毒確診者

下一篇文章

英專家稱新冠肺炎或致嗅覺失調 ：「有患者常聞到魚腥味」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】科技股女股神Cathie Wood：5大科技創新將顛覆全球經濟
【美股焦點】科技股女股神Cathie Wood：5大科技創新將顛覆全球經濟
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【低水筍盤】屯門市中心屋苑地段就腳仲係「4字頭」 買家見有心水放盤即Full Pay購入
【低水筍盤】屯門市中心屋苑地段就腳仲係「4字頭」 買家見有心水放盤即Full Pay購入
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【疫情反覆】袁國勇：疫情有機會再次反彈 「不要再有聚餐 直至疫苗出現」
【疫情反覆】袁國勇：疫情有機會再次反彈 「不要再有聚餐 直至疫苗出現」
【阿里巴巴】當局對阿里涉壟斷調查全部結束 提出對螞蟻集團4大問題 5項整改要求
【阿里巴巴】當局對阿里涉壟斷調查全部結束 提出對螞蟻集團4大問題 5項整改要求