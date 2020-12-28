【美股分析】巴隆氏薦2021年「十大美股」　包括可口可樂、高盛等多隻價值股

今年美股進入最後幾個交易日，美股有望延續升勢。觀美股主要股指表現，標普500指數累計上漲14.6%，自3月谷底反彈約65%；以科技股為主的納斯達克指數，年內則大幅上升42%，3月23日至今累計升86%。多數大行都看好明年美股表現，財經雜誌《巴隆氏》本月亦推薦未來一年最值得買入的「十大美股」，名單如下圖所示。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

Google母公司Alphabet（GOOGL）、「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（BRK）在今次名單中獲保留，其餘8隻分別為蘋果（AAPL）、可口可樂（KO）、電氣能源管理公司Eaton（ETN）、金融公司高盛（GS）、被稱為「迷你版巴郡」的投資公司Graham Holdings（GHC）、娛樂公司Madison Square Entertainment（MSGE）、美國藥廠Merck（MRK）、以及金礦開採公司Newmont（NEM）。

疫苗的問世令投資更加憧憬全球經濟復甦，板塊有望輪轉至傳統經濟相關股票，《巴隆氏》最新推薦名單亦傾向價值型。巴郡今年回報表現跑輸標指44個百分點，但由於其1,450億美元的龐大現金，先加上部分業務重啓，再加上旗下有很多對經濟較為敏感的業務，因此被列入名單當中。另外《巴隆氏》認為，隨著經濟重啓，民眾生活回復正常化，可口可樂銷售將因此受惠。

蘋果今年年內回報已經超過四成，最新報131.97美元。據報蘋果計劃明年上半年增加生產9,600萬隻iPhone，較今年同期提升近30％，摩根大通分析師Samik Chatterjee認為，該公司股價可上望150美元，較現價仍有13.6%的潛在升值空間。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機