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【中美角力】美國國會擬撥款19億美元　移除華為及中興電訊設備

科技 11:25 2020/12/22

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有消息指，美國國會將撥款19億美元，資助當地電訊商移除中國電訊設備商華為及中興的設備。

中美角力持續，美國先前以「國家安全威脅」的考量為由，將華為列入貿易黑名單。日前，有消息指美國國會將撥款19億美元，資助當地電訊商移除構成國家安全風險的電訊網絡設備，即中國電訊設備商華為及中興的設備；有關撥款已納入新一輪9,000億美元的疫情紓困方案。

【中美科技角力】大彊無人機列貿易黑名單　DJI：美國消費者仍可繼續購買使用其產品

【封殺華為】瑞典5G網絡基於安全理由　禁用華為、中興通訊設備

據《路透社》報道，美國聯邦通信委員會（FCC）今年六月時表示，將華為及中興通訊列入對美國國家安全構成威脅的公司名單，禁止美國企業動用83億美元（約港幣644億元）的政府資金購買相關公司電訊設備。華為和中興分別提出重新審查，但都被聯邦通訊委員會拒絕。

美國國會議員將支持撥款19億美元（約港幣147億元）協助移除和更換華為及中興通訊的網絡設備，預料國會亦會通過撥款32億美元（約港幣248億元），提供緊急寬頻福利給低收入民眾。消息人士指，這項授權FCC成立短期緊急寬頻福利計畫，資助受疫情影響的低收入家庭獲得寬頻服務和互聯網裝置，預計每個合資格家庭每月將獲得50美元補貼。

【中美角力】TikTok禁令原定今日生效　美商務部宣布暫不執行

責任編輯：施雯雯

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