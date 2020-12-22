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今日推介粵海投資| 比亞迪電子、中信電訊、中遠海控、交行及洛陽鉬業最新部署（立即觀看）

股市 13:05 2020/12/22

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恒生指數半日跌22點，中午收報26284點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介粵海投資 （00270）  ，另亦會分析比亞迪電子 （00285） 、中信國際電訊 （01883）  、 中遠海控 （01919） 、交通銀行 （03328） 及洛陽鉬業 （03993）  最新部署，詳情待石Sir為你分析。

想問石Sir問題？  立即登入留言：http：//bit.ly/3p3D5ny

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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