【美國制裁】富瑞：中芯國際「因禍得福」 上調評級至「買入」

▲ 中芯國際早前遭美國列入「實體清單」，富瑞卻認為中芯「因禍得福」，上調評級至「買入」。

美國商務部上周五（18日）宣佈將中芯國際 （00981） 納入「實體清單」，累中芯股價急跌。大行富瑞卻最新發報告，認為美國制裁反而令中芯國際聚焦10nm以上成熟製程，「因禍得福」，更上調中芯國際評級至「買入」，目標價23.04元，較最新價有近2成潛在升幅。

中芯國際今日股價反彈，今早曾高見19.48元，升1.8%，至上午11時14分，股價倒跌0.1%，報19.12元，成交5億元。

富瑞表示，美國將中芯國際列入「實體清單」為潛在正面因素，因將促使中芯更專注成熟工藝，資本開支、研發投入減少，投資資本回報率（ROIC）將會提升。

富瑞：中芯情況對比10月初沒有變化

富瑞續指，據美國商務部長羅斯表示，只會針對10nm製程以下晶片技術採取「假定拒絕」（presumption of denial）程序。換言之，10nm以上製程的相關材料及設備仍可繼續出口予中芯。「中芯的情況與10月初相比並沒有變化。」

該行又指，中芯國際早前委任蔣尚義為副董事長，亦顯示其將向成熟工藝傾斜，蔣尚義以前在台積電（TSMC，台：2330）主要負責0.25微米至16納米工藝的研發，並一直提倡先進封裝技術與小晶片技術（Chiplet）將提升性能表現。

除此之外，富瑞又稱，中芯國際主要生產成熟工藝晶片的北京合資公司已經落實，目前半導體行業供不應求，中芯國際研發成本、資本開支減低將提升資本回報率，因此上調中芯H股評級至「買入」；A股亦維持「買入」評級。

中芯早前委任蔣尚義為副董事長曾引起風波，聯席首席執行官梁孟松傳辭任，詳情請按【下一頁】

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編輯：陳健婷