中國金融多維度賦能「雙循環」

基於歷史經驗和當前國情，金融體系將是構建中國經濟「雙循環」的戰略重器，將發揮積極而深遠的賦能作用。以金融改革和金融開放為關鍵支點，中國經濟有望在「雙循環」之中夯實韌性，在全球疫情亂局之下行穩致遠。

回顧歷史，歐美經濟強國夯實「內循環」的深層邏輯，在於長期聚力並以合理次序推動「雙升級」：以產業升級為先導，輔之以大規模創造消費新場景的投資，進而激活消費升級，在供需兩端同步啟動「內循環」的自我強化。聚焦當下，中國金融市場有望通過兩大效應推動這一進程。一方面，基於「投資效應」，中國居民財富的配置重心有望逐步從房地產轉向金融資產，更有效地轉化為經濟新動能領域的增量投資，為供給側的產業升級打開空間。另一方面，基於「財富效應」，居民財產性收入和消費能力同步擴張，為需求側的消費升級注入新動力。

展望未來，發揮金融加速度的關鍵在於蹄疾步穩地推動金融體系改革。其一，以註冊制改革為核心，配合多元退市機制，打造高標準的資本市場體系，形成上市公司「有進有出、優勝劣汰」的良性競爭循環，強化「投資效應」對產業升級的引導作用。其二，以「零容忍」監管政策加強投資者保護，鞏固「財富效應」的穩定性和可持續性。其三，發揮金融改革的全局性先導作用，帶動土地、勞動力、技術、數據等要素的市場化改革，以金融價格信號優化要素的配置方向和激勵機制，以金融市場工具突破要素跨期限、跨區域、跨部門的配置約束。

放眼全球「外循環」，保護主義、大國優先主義和民粹勢力加速漲潮，持續激化地緣政治衝突，全球經濟貿易格局已迎來新一輪重塑。面對百年變局，脫鈎自閉只能陷入存量博弈，加速開放才能在新賽道上化危為機。以金融市場的擴大開放為重要紐帶，未來中國「內循環」有望構築與全球「外循環」的新型良性互動模式。在全球疫情亂局之中，中國將為全球經濟金融提供稀缺的「穩定錨」，以「親誠惠容」的理念與更加多元的國際夥伴共享雙贏機遇。以此為契機，中國經濟金融有望更加主動地參與全球價值鏈條、經貿體系和治理格局的重塑優化，從根本上規避脫鈎風險、改善外部環境、防範外溢衝擊。