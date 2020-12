【英國疫情】專家警告病毒變種 兒童恐如成人容易感染

英國的新冠肺炎病毒出現變種,導致英國疫情急速惡化,外界關注病毒變種後,變種病毒對各年齡群組的影響。英國有專家警告新冠病毒變種後,恐更容易傳染兒童,甚至令兒童與成人一樣容易感染新冠病毒。

【英國病毒變種】英法貨運或數小時內重啟 歐洲急商防疫對策 【下一頁】

英國政府新興呼吸道病毒威脅諮詢小組(NERVTAG)正在追蹤新冠病毒於英國的變種情況,指變種病毒已成為主要病毒株於英國南部傳播。小組專家更警告,變種病毒將很快蔓延至英國全國範圍。

牛津大學新興傳染病學教授、NERVTAG主席霍比(Peter Horby)表示,他們相信目前這種變種病毒,較英國其餘變種病毒更容易傳播。

【英國疫情】倫敦民眾懶理傳播風險出逃 衛生大臣斥不負責任 【下一頁】

同屬NERVTAG小組的倫敦帝國理工學院教授弗格森(Neil Ferguson)更表示:

有跡象表明,它(變種病毒)更容易感染兒童。

(There is a hint that it has a higher propensity to infect children.)