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【英國疫情】專家警告病毒變種 兒童恐如成人容易感染

環球社會熱點 11:41 2020/12/22

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英國有專家警告新冠病毒變種後，恐更容易傳染兒童。

英國的新冠肺炎病毒出現變種，導致英國疫情急速惡化，外界關注病毒變種後，變種病毒對各年齡群組的影響。英國有專家警告新冠病毒變種後，恐更容易傳染兒童，甚至令兒童與成人一樣容易感染新冠病毒。

【英國病毒變種】英法貨運或數小時內重啟 歐洲急商防疫對策 【下一頁】

英國政府新興呼吸道病毒威脅諮詢小組（NERVTAG）正在追蹤新冠病毒於英國的變種情況，指變種病毒已成為主要病毒株於英國南部傳播。小組專家更警告，變種病毒將很快蔓延至英國全國範圍。

牛津大學新興傳染病學教授、NERVTAG主席霍比（Peter Horby）表示，他們相信目前這種變種病毒，較英國其餘變種病毒更容易傳播。

【英國疫情】倫敦民眾懶理傳播風險出逃 衛生大臣斥不負責任 【下一頁】

同屬NERVTAG小組的倫敦帝國理工學院教授弗格森（Neil Ferguson）更表示：

有跡象表明，它（變種病毒）更容易感染兒童。

（There is a hint that it has a higher propensity to infect children.）

弗格森表示小組仍未就上述的跡象建立因果關係，但認為數據正反映這個現象，將會收集進一步數據證實關係。

另一位NERVTAG專家巴克利（Wendy Barclay）則表示，病毒變種改變了其進入人體細胞的方式，代表兒童可能會如成人一樣容易感染病毒。巴克利更指，基於變種病毒株的混合模式，她預計兒童患者的數量將顯著增加。

責任編輯：鄭錦玲

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