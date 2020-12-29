【小米11】小米ADR收市高港1.7%　小米11售價3999元人幣起　搭載2k屏幕、高通旗艦晶片全球首發（不斷更新）

小米（01810）舉行「小米11」發布會，雷軍表示，小米11給人的感覺是「輕」，重量僅196克，但仍能有4600mAH的電池，共有藍、白、黑、煙紫色、卡其色，採用2K解像度屏幕，首發Snapdragon 888晶片，探用5nm製程生產，繼續採用1億像素主鏡頭，採用特大感光元件；同時配備了13MP廣角鏡，5MP長焦微距鏡。「8+128GB」的小米11售價為3999元人民幣；「8+256GB」為4299元人民幣；「12+256GB」為4699元人民幣。會推出連充電器的「套裝版」，售價與標準版同為3999元人民幣。

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以下為文字直播：

【5︰00】小米ADR折算收報31.69港元，較港高1.7%。

【22︰49】小米ADR折算報31.69港元，高港1.7%。

【21︰30】小米ADR盤前折算報31.35港元，較港收市價高0.7%。

【21︰14】面對近日用戶批評小米不送贈充電器是為了節省成本，雷軍強調停止配備充電器是為了環保，設立3999元人民幣定價時並未考慮到充電器的問題。面對外界質疑，他表示，會推出連充電器的「套裝版」，售價與標準版同為3999元人民幣。

【21︰09】雷軍表示，「8+128GB」的小米11售價為3999元人民幣；「8+256GB」為4299元人民幣；「12+256GB」為4699元人民幣。今晚10時開始預售，1月1日起正式發售。

【21︰03】小米11將配備指紋心率測功能。

【20︰49】雷軍表示，小米11繼續採用1億像素主鏡頭，採用特大感光元件；同時配備了13MP廣角鏡，5MP長焦微距鏡。

【20︰46】充電功能，小米11可支援55W有綫閃充，50W無綫閃充。

【20︰45】雷軍表示，全新小米AX6000路由器，售價599元人民幣。

【20︰36】小米11全球首發Snapdragon 888晶片，探用5nm製程生產。Snapdragon 888新增了X1超級大核，在峰值性能上提供了30%改進。

【20︰35】雷軍表示，小米11將支援同時連接兩個藍芽設備。

【20︰22】雷軍表示，小米將採用全新2K解像度屏幕，亮度峰值可達1500nit，對比度為500萬比1。同時提供120Hz的刷新率，並且會自動調節，在不同程景下會提供最適合的刷新率。在色準方面亦有很大的進善，獲DisplayMate最高的「A+」評價。手機出廠時附贈透明保護殼，貼上抗菌保護貼。

【20︰20】雷軍表示，小米11採用了有史以來最好的屏幕。

【20︰17】小米11共有藍、白、黑、煙紫色、卡其色。

【20︰15】雷軍表示，小米11給人的感覺是「輕」，重量僅196克，但仍能有4600mAH的電池。

【20︰11】小米亦推出了MIUI+電腦程式，可以連接手機與電腦之間的內容。

【20︰06】MIUI12.5提供了更多私隱保功能，包括阻止應用存取剪貼簿；提供模糊定位功能，並將攔截網絡追蹤拓展至網頁瀏覽器。

【19︰45】MIUI12.5在多方面突破了Android的制，在介面動畫流暢度上有很大的改善。

【19︰43】小米為了向iOS挑戰，在MIUI12.5新介面下進行了諸多優化，只有9個應用圖標不可刪除。

【19︰39】 其中包括5G實驗室、顯示光學實驗室、全消聲實驗室，跌落試驗室、電池實驗室、穩定性實驗室等多個實驗室。顯示光學 可以遠程操控，並在一日內完成過去要4至5日才能完成的實驗測試。小米科技園內有123間實驗室，其中有約90間為手機實驗室。

【19︰35】雷軍表示，今年小米智能工廠投入運作，技術由小米全導。他亦介紹了在小米科技園內的小米實驗室。

【19︰30】小米發布會正式開始，雷軍發表講話。

小米周一股價今日曾創新高，最高升4%，盤中高見33.75元，與雷軍「倍賺」承諾一步之遙，惟小米其後倒跌4%，收報31.15元。

小米11系列將效仿蘋果取消隨機附贈充電器【下一頁】

雷軍連續多日在微博發文宣傳小米11

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據目前市場消息，小米11將全球首發高通SnapDragon 888處理器，並享有2個月獨佔期。新機採用四曲面屏幕設計，前置攝像頭位於左上角，後置三攝，預計主攝繼續為1億像素鏡頭。

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編輯：陳健婷