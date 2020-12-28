【小米11】小米11發布會全程直擊　不附USB充電器、料獨佔旗艦晶片兩個月（不斷更新）

「小米11」系列發布會即將舉行，作為小米 （01810） 的全新高端旗艦機。小米11將為全球將率先採用高通Snapdragon 888處理器的旗艦手機，並享有2個月獨佔期。小米11小米主席雷軍此前表示，小米11不再附送USB充電器。本報將全程進行文字直擊。

【19︰45】MIUI12.5在多方面突破了Android的制，在介面動畫流暢度上有很大的改善。

【19︰43】小米為了向iOS挑戰，在MIUI12.5新介面下進行了諸多優化，只有9個應用圖標不可刪除。

【19︰39】在小米相機實驗室內，可以遠程扣操控，並在一日內完成過去要4至5日才能完成的實驗測試。小米科技園內有123間實驗室，其中有約90間為手機實驗室。

【19︰35】雷軍表示，今年小米智能工廠投入運作，技術由小米全導。他亦介紹了在小米科技園內的小米實驗室。

【19︰30】小米發布會正式開始，雷軍發表講話。

小米周一股價今日曾創新高，最高升4%，盤中高見33.75元，與雷軍「倍賺」承諾一步之遙，惟小米其後倒跌4%，收報31.15元。

小米11系列將效仿蘋果取消隨機附贈充電器【下一頁】

雷軍連續多日在微博發文宣傳小米11

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據目前市場消息，小米11將全球首發高通SnapDragon 888處理器，並享有2個月獨佔期。新機採用四曲面屏幕設計，前置攝像頭位於左上角，後置三攝，預計主攝繼續為1億像素鏡頭。

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編輯：陳健婷