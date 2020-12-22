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【濠賭股】澳門明年諮詢修訂博彩法　金沙、銀娛跌逾2%

當炒股 12:25 2020/12/22

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據當地媒體報道，澳門睹牌將於2022年年中到期，賀一誠表示，不評論外界對賭牌競投的猜測。

澳門特首賀一誠周一（21日）表示，政府正在草擬新的博彩法，受疫情延誤，政府將於明年下半年開始公眾諮詢。他表示，未來亦可能研究如何同步處理博彩批給合同、標書等工作。

濠賭股今天早段跌逾2%，截至中午收市，新濠國際 （00200） 跌2.5%，報14.7元。金沙中國 （01928） 跌2.6%，報33.6元。銀娛 （00027） 跌3.2%，報36.7元。永利 （01128） 跌近2%，報13元。美高梅中國 （02282） 跌0.9%，報11.3元。

澳門六大賭牌牌主牌照將於2022年年中到期，賀一誠表示，不評論外界對賭牌競投的猜測，但他指，當政府完成草擬法律的工作後，便會開展有關諮詢。

澳門施政報告提出修改《娛樂場幸運博彩經營法律制度》，詳情可看﹕【下一頁

金沙中國「澳門倫敦人」首階段明年2月開幕﹐可見【下一頁】

澳門今年11月發表的《2021年財政年度施政報告》曾提到博彩業，報告內文提到預計在2021年第4季前，將完成修改《娛樂場幸運博彩經營法律制度》，當中涵括賭場發牌制度和博彩特別稅等安排。

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編輯﹕賴奕羚

 

 

博彩 澳門 賀一誠 永利澳門（01128） 銀河娛樂（00027） 金沙中國有限公司（01928） 新濠國際（00200） 美高梅中國（02282）

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