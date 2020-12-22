【濠賭股】澳門明年諮詢修訂博彩法 金沙、新濠國際跌3%
當炒股 10:34 2020/12/22
澳門特首賀一誠周一（21日）表示，政府正在草擬新的博彩法，受疫情延誤，政府將於明年下半年開始公眾諮詢。他表示，未來亦可能研究如何同步處理博彩批給合同、標書等工作。
濠賭股今天早段跌逾2%，截至上午10時28分，新濠國際 （00200） 跌3.7%，報14.6元。金沙中國 （01928） 跌3%，報33.5元。銀娛 （00027） 跌2.5%，報57.1元。永利 （01128） 跌2.1%，報13元。美高梅中國 （02282） 跌2.1%，報11.2元。
澳門六大賭牌牌主牌照將於2022年年中到期，賀一誠表示，不評論外界對賭牌競投的猜測，但他指，當政府完成草擬法律的工作後，便會開展有關諮詢。
澳門施政報告提出修改《娛樂場幸運博彩經營法律制度》，詳情可看﹕【下一頁】
金沙中國「澳門倫敦人」首階段明年2月開幕﹐可見【下一頁】
澳門今年11月發表的《2021年財政年度施政報告》曾提到博彩業，報告內文提到預計在2021年第4季前，將完成修改《娛樂場幸運博彩經營法律制度》，當中涵括賭場發牌制度和博彩特別稅等安排。
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編輯﹕賴奕羚