【金融科技監管】騰訊旗下「微粒貸」下調貸款額度 30萬降至20萬元

▲ 內地收緊金融科技監管，騰訊旗下微眾銀行最新宣佈，「微粒貸」最高信貸額度由30萬元下調至20萬元人民幣。

內地收緊金融科技監管，內媒報道，騰訊 （00700） 旗下微眾銀行推送額度調整通知，消費貸款產品「微粒貸」額度將於12月26日下調至20萬元（人民幣，下同），已有借款不會受到影響，此前微粒貸提供個人最高30萬元授信額度。「微粒貸」已在微信、QQ上線，單筆最低500元，最高4萬元，單渠道未結清貸款不得超過20筆。

微眾銀行回應表示，據《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》規定，為促進業務平穩健康發展，微眾銀行微粒貸產品個人消費貸款授信最高額度將調整至20萬元，將一如既往為普羅大眾提供方便、快捷的普惠金融服務。

今年7月銀保監會公佈《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》，互聯網貸款應當遵循小額、短期、高效和風險可控的原則，單戶用於消費的個人信用貸款授信額度應當不超過20萬元，到期一次性還本的，授信期限不超過1年。

騰訊今日高開0.4%，最新升0.2%，報573元，成交15億元。

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編輯：陳健婷