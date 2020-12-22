  • 17°C
香港時間 : 20201222日 (二) 10:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金融科技監管】騰訊旗下「微粒貸」下調貸款額度 30萬降至20萬元

當炒股 09:58 2020/12/22

分享：

內地收緊金融科技監管，騰訊旗下微眾銀行最新宣佈，「微粒貸」最高信貸額度由30萬元下調至20萬元人民幣。

內地收緊金融科技監管，內媒報道，騰訊 （00700） 旗下微眾銀行推送額度調整通知，消費貸款產品「微粒貸」額度將於12月26日下調至20萬元（人民幣，下同），已有借款不會受到影響，此前微粒貸提供個人最高30萬元授信額度。「微粒貸」已在微信、QQ上線，單筆最低500元，最高4萬元，單渠道未結清貸款不得超過20筆。

微眾銀行回應表示，據《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》規定，為促進業務平穩健康發展，微眾銀行微粒貸產品個人消費貸款授信最高額度將調整至20萬元，將一如既往為普羅大眾提供方便、快捷的普惠金融服務。

今年7月銀保監會公佈《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》，互聯網貸款應當遵循小額、短期、高效和風險可控的原則，單戶用於消費的個人信用貸款授信額度應當不超過20萬元，到期一次性還本的，授信期限不超過1年。

騰訊今日高開0.4%，最新升0.2%，報573元，成交15億元。

相關文章：

【騰訊股價】5款手遊今年全球營收超78億 騰訊佔兩席

【騰訊持股】騰訊財團額外收購環球音樂10%股權 持股增至20%

【騰訊股價】騰訊《使命召喚手遊》12月25日正式上線 官網預約人數突破5000萬

編輯：陳健婷

香港股票 騰訊控股（00700） 中國銀行保險監督管理委員會 Fintech 金融 銀行 微信 QQ 微眾銀行

上一篇文章

【東江水】粵港東江水新協議實際僅減1%　粵海投資股價急漲逾6%

下一篇文章

安踏33億出售健康器材業務Precor予美企　股價升約2.5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【防疫措施】2人限聚令、晚市禁堂食安排延長14日　香港周一再增85宗確診（附最新防疫措施一覽）
【防疫措施】2人限聚令、晚市禁堂食安排延長14日　香港周一再增85宗確診（附最新防疫措施一覽）
【新股IPO】新紐科技9600招股一手入場費3523元 國際配售已獲足額認購
【新股IPO】新紐科技9600招股一手入場費3523元 國際配售已獲足額認購
【新股IPO】新紐科技9600第二日招股火熱　孖展錄得近70億、超額認購近79倍（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技9600第二日招股火熱　孖展錄得近70億、超額認購近79倍（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得222億超購近504倍（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得222億超購近504倍（不斷更新）
【美股市況】紓困法案表決　道指收市拗腰微升　納指標指跌幅收窄（不斷更新）
【美股市況】紓困法案表決　道指收市拗腰微升　納指標指跌幅收窄（不斷更新）
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘