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【安踏體育】作價約4.2億美元 安踏合營公司出售Precor業務

股樓投資 09:31 2020/12/22

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安踏 （02020） 公布，該公司持有52.7股權的合營公司AS Holding旗下的Amer Sports Oy，將向美國上市的Peloton出售Amer Sports Financial Services Oy、ASP Fitness Limited及Precor Incorporated，合共作價4.2億美元。

其中Precor主要進行心血管及力量鍛鍊運動機械、健身器材、健身設備的製造、分銷及提供服務，旗下品牌有Precor、Queenax、Icarian及CardioTheater等。完成出售後，Precor將不再是安踏或AS Holding的附屬公司。

去年11月底已傳出公司有意出售Precor業務。合營公司在今次出售收取的淨款項大約是3.6億美元，預計將用於一般企業用途（包括但不限於營運資金及/或根據現有融資安排的債務償還）。

安踏今早開市升0.7%至108.8元。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

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