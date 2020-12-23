安踏33億出售健康器材業務Precor予美企　股價升近3%連續第二日破頂

▲ 安踏33億售Precor予美互動健身平台Peloton Interactive。

安踏 （02020） 公布，其持股52.7%的合營公司向美國互動健身平台Peloton Interactive（美：PTON）出售Precor 全部權益，代價4.2億美元（約32.7億港元）。安踏公布消息後，昨日股價破頂見114.5元，全日升3.6%，今早股價繼續創歷史新高，早段曾升逾3%，高見115.5元，現報114.4元，升2.2%，成交2.8億元，市值達到3093億元。

安踏指出，預期合營集團將就出售事項錄得約2000萬美元（相當於約1.6億元）的淨利得﹐安踏將分佔合營公司相關財務期間損益的 一部分。出售事項所得款估計約為3.6億元，預期將用於合營企業一般企業用途。

Precor 集團主要從事製造、分銷、 提供、服務及銷售心血管及力量鍛鍊運動機器、健身器材、健身設備、健身配件及相關技術 及數碼服務，包括 Precor、Queenax、Icarian 及 CardioTheater 品牌產品。

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編輯：吳敏芳