【京東健康】京東健康納港股通首日即獲北水撑場　吸2.4億股價再創新高

▲ 京東健康（06618）被調入深港通下的港股通名單，由即日起生效。

京東健康 （06618） 獲納入北水買貨名單後，北水首日立即湧入，買入成交2.66億元，賣出成交0.25億元，淨流入2.4億元，為北水吸資榜冠軍，北水即日沽貨少，反映持有意慾，股價走勢與北水動力有更大關聯。

京東健康本周納入多項指數，周一收市納入恒生國指、科指和恒生綜合指數。深交所今日（22日）公告，因恒生綜合大型股指數實施成份股調整，京東健康 （06618） 被調入深港通下的港股通名單，由即日起生效。京東健康今早股價曾升逾5%，股價創上市新高，收市再升9.9%，收報182.4元，成交54.6億元，市值達到5704億元。

京東健本周納入國指科指、富時MSCI多家指數觸45億資金被動追貨，可見【下一頁】

此外，京東健康發表公告，聯席代表國際承銷商已在12月21日悉數行使超額配股權，涉及約5728.5萬股股份，佔行使超額配股權前全球發售項下初步可供認購的發售股份約15%。

京東健康將按每股股份70.58元配發及發行超額配發股份，預計額外收取的募集資金淨額達到39.82億元。

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編輯﹕賴奕羚