  • 19°C
香港時間 : 20201222日 (二) 13:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【京東健康】京東健康獲深交所納入港股通　股價升近3%創新高

當炒股 12:11 2020/12/22

分享：

京東健康（06618）被調入深港通下的港股通名單，由即日起生效。

京東健康 （06618） 本周納入多項指數，周一收市納入恒生國指、科指和恒生綜合指數。深交所今日（22日）公告，因恒生綜合大型股指數實施成份股調整，京東健康 （06618） 被調入深港通下的港股通名單，由即日起生效。京東健康今早股價曾升逾5%，高見175元，再創上市新高，中午收報170.7元，升2.8%，成交31.6億元，市值達到5337.9億元。

京東健本周納入國指科指、富時MSCI多家指數觸45億資金被動追貨，可見【下一頁】

此外，京東健康發表公告，聯席代表國際承銷商已在12月21日悉數行使超額配股權，涉及約5728.5萬股股份，佔行使超額配股權前全球發售項下初步可供認購的發售股份約15%。

京東健康將按每股股份70.58元配發及發行超額配發股份，預計額外收取的募集資金淨額達到39.82億元。

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

相關文章﹕

【新股IPO】新紐科技9600首日招股火熱　孖展錄得67億、超額認購76倍（不斷更新）

【新股IPO】中邦園林環境今日起招股　入場費4888元

美國將103間中俄企業加入與軍方有關聯的實體清單　包括58間中國企業

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚

香港股票 京東健康（06618） 港股通 深港通
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】新紐科技9600第二日招股火熱　孖展錄得近73億、超額認購近82倍（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技9600第二日招股火熱　孖展錄得近73億、超額認購近82倍（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技9600招股一手入場費3523元 國際配售已獲足額認購
【新股IPO】新紐科技9600招股一手入場費3523元 國際配售已獲足額認購
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得222億超購近504倍（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得222億超購近504倍（不斷更新）
【防疫措施】2人限聚令、晚市禁堂食安排延長14日　香港周一再增85宗確診（附最新防疫措施一覽）
【防疫措施】2人限聚令、晚市禁堂食安排延長14日　香港周一再增85宗確診（附最新防疫措施一覽）
【美股期貨】道指期貨跌近80點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌近80點　納指期貨升0.2%（不斷更新）