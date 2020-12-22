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【京東健康】京東健康獲深交所納入港股通　收市升近一成、股價再創新高

當炒股 16:13 2020/12/22

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京東健康（06618）被調入深港通下的港股通名單，由即日起生效。

京東健康 （06618） 本周納入多項指數，周一收市納入恒生國指、科指和恒生綜合指數。深交所今日（22日）公告，因恒生綜合大型股指數實施成份股調整，京東健康 （06618） 被調入深港通下的港股通名單，由即日起生效。京東健康今早股價曾升逾5%，股價創上市新高，中午收報170.7元，升2.8%，最終收市升9.9%，報182.4元，成交54.6億元，市值達到5704億元。

京東健本周納入國指科指、富時MSCI多家指數觸45億資金被動追貨，可見【下一頁】

此外，京東健康發表公告，聯席代表國際承銷商已在12月21日悉數行使超額配股權，涉及約5728.5萬股股份，佔行使超額配股權前全球發售項下初步可供認購的發售股份約15%。

京東健康將按每股股份70.58元配發及發行超額配發股份，預計額外收取的募集資金淨額達到39.82億元。

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 京東健康（06618） 港股通 深港通

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