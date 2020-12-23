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【京東健康】京東健康兩日吸3.7億北水　單周爆升逾3成迫200元大關

當炒股 22:43 2020/12/23

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京東健康（06618）被調入深港通下的港股通名單，由即日起生效。

京東健康 （06618） 本周納入多項指數，並成為港股通投資範圍，周二 （22日）大升一成後，京東健康昨日再度破頂，高見198.4元，收市報195元，升6.9%，市值達6209.5億元，意味本周暫時短短3個交易日內，已大升31.8%。受惠京東健康破頂，母企京東 （09618） 周三也大升5.6%，報333元，市值10357億元。

換言之，京東健康現時估值已相當於母企逾6成市值。據京東健康招股書，未計超額配股權，京東持有京東健康約68.7%股權。

京東健康昨獲納入北水買貨名單後，北水首日立即湧入，買入成交2.66億元，賣出成交0.25億元，淨流入2.4億元，為當日北水吸資榜冠軍。周三北水買賣京東健康力度稍退，全日買入2.07億元、沽出7270萬元，淨吸資1.3億元。兩日合共京東健康獲北水追貨約3.7億元。

京東健康本周納入多項指數，周一收市納入恒生國指、科指和恒生綜合指數。深交所其後公告，因恒生綜合大型股指數實施成份股調整，京東健康被調入深港通下的港股通名單，即日起生效。

京東健本周納入國指科指、富時MSCI多家指數觸45億資金被動追貨，可見【下一頁】

此外，京東健康發表公告，聯席代表國際承銷商已在12月21日悉數行使超額配股權，涉及約5728.5萬股股份，佔行使超額配股權前全球發售項下初步可供認購的發售股份約15%。

京東健康將按每股股份70.58元配發及發行超額配發股份，預計額外收取的募集資金淨額達到39.82億元。

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 京東健康（06618） 港股通 深港通

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