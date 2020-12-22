【港股市況】恒生指數早段反覆偏軟　京東健康升半成再創新高（不斷更新）

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【東江水】粵港東江水新協議實際僅減1% 粵海投資股價急漲逾6%
歐洲驚現新冠病毒變種危機，惟市場對美國通過新紓困方案感樂觀，道指升37點。恒生指數開報26260點，低開45點。科技股逆市向好，阿里巴巴 （09988） 升0.8%；騰訊 （00700） 升0.4%；美團 （03690） 升0.5%。
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即市走勢︰
【10︰00】阿里巴巴 （09988） 升0.3%；騰訊 （00700） 升近0.3%；美團 （03690） 跌0.1%；小米 （01810） 、京東 （09618） 升約0.7%。
【09︰59】金價下跌，山東黃金 （01787） 跌近3%；招金 （01818） 、紫金 （02899） 跌逾4%；中國黃金國際 （02099） 跌逾2%。
【09︰57】港交所 （00388） 回吐0.8%，於400元水平爭持。
【09︰57】恒指跌約60點，報26247點。
【09︰54】藥明生物 （02269） 升逾2%，破高見93.75元。藥明生物公布，以交易總值金額約1.5億歐元向Bayer購買位於德國伍珀塔爾生物藥原液製造工廠的設施資產，並與Bayer分別就製造工廠房屋的長期分租及若干相關過渡服務訂立分租協議及過渡服務合同。
【09︰53】安踏 （02020） 升幅擴大至近3%，高見111.3元。
【09︰51】航空股下跌，國泰 （00293） 跌2%，另外南航 （01055） 跌近2%；國航 （00753） 跌近1.2%；東航 （00670） 跌0.3%。
【09︰48】保利協鑫 （03800） 續見回吐，股價跌4%，低見1.39元。
【09︰45】中芯國際 （00981） 反彈1.4%，高見19.48元。
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【09︰40】粤海 （00270） 升5%，粤海表示，港府正與廣東省政府就從廣東省向香港提供東江水事宜進行磋商，並計劃在現行協議於今年年底期滿前簽訂2021至2023協議。
粵港擬訂東江水新協議未來9年「統包扣減」 粵海投資急漲逾6%
【09︰39】滙豐 （00005） 跌1%，低見39元；渣打 （02888） 逆市升1.7%，高見47.9元。
【09︰38】比亞迪 （01211） 早段跌幅擴大至逾3%，低見198.5元。
【09︰34】泡泡瑪特 （09992） 再升近5%，高見92.15元創上市新高。另外，VESYNC （02148） 升逾5%，破頂高見12.2元。
【09︰33】京東健康 （06618） 升半成，高見175.8元創新高。深交所公布，因恒生綜合大型股指數實施成份股調整，根據《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》的有關規定，將京東健康調入深港通下的港股通股票名單，今日起生效。
【09︰32】大市早段轉升，恒指升約5點。
【09︰31】Tesla概念股個別發展，比亞迪（001211）跌2%；贛鋒鋰業 （01772） 升近0.5%，破頂高見89.6元。
【09︰29】捷榮國際 （02119） 升7.8%，捷榮國際公布，接獲公司基石投資者NH Foods通知，有意出售其持有的全部3576.8萬股公司股份，佔公司已發行股本約4.97%。
【09︰27】油價隔晚跌逾2%，中石油 （00857） 跌近2.1%；中海油 （00883） 跌1.2%；中石化 （00386） 跌0.6%。
【09︰26】安踏 （02020） 升0.7%。安踏公布，其持股52.7%的合營公司向美國互動健身平台Peloton Interactive（美：PTON）出售Precor 全部權益，代價4.2億美元（約32.7億港元）。
安踏33億售Precor予美互動健身平台Peloton Interactive
【09︰25】金沙 （01928） 跌逾3%；銀娛 （00027） 跌近2%；永利 （01128） 跌逾1%；美高梅 （02282） 逆市靠穩升0.2%。澳門宣布除內地或台灣外，從其他國家或地區的入境人士（包括香港居民），需接受21日的檢疫，正在檢疫人士，其隔離期亦將延長至21日。
【09︰20】恒生指數開報26260點，低開45點。科技股逆市向好，阿里巴巴 （09988） 升0.8%；騰訊 （00700） 升0.4%；美團 （03690） 升0.5%。
【09︰13】即月期指開報26242點，跌103點或近0.4%。
【09︰04】人行開展1300億元人民幣逆回購操作，因今日有100億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放1200億元人民幣。
【08︰50】恒指黑期跌118點，報26212點；道指期貨跌72點，報30041點。
【08︰30】美國商務部將103間中國和俄羅斯企業加入一份新實體清單，稱相關企業與軍方有關聯。
美國將103間中俄企業加入與軍方有關聯的實體清單 包括58間中國企業
【08︰20】中邦園林環境 （01855） 今日起招股，中邦園林環境計劃全球發售6875萬股，其中10%為香港發行，招股價1.9元至2.42元，集資最多1.66億元，每手2000股，一手入場費4888元。
【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報39.67元，升0.17元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報572.9元，升0.9元或近0.2%。
更多ADR收市︰
【07︰30】美股如坐過山車，歐洲驚現新冠病毒變種危機，惟投資者對美國通過新紓困方案感樂觀，道指曾挫423點，中段拗腰倒升，收報30216點，升37點；標指收報3694點，跌14點；納指收報12742點，跌13點。
港股ADR收報26283點，跌22點或近0.1%。恒指夜期收報26294點，跌51點，低水13點。
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責任編輯︰梁浩碩