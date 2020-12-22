【恒指夜期】滙豐倫敦較港高1.1% 恒指夜期升55點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

夜期回穩，明日會踏入期指轉倉期，預期仍會波動，不過，英鎊兌美元重上1.34，歐洲股市反彈，反映憂慮情緒暫紓緩，滙豐（00005）倫敦股價撲40元關口，折算報39.88港元，較港收市價39.45元高0.43元或1.1%。

港股向下，恒生指數開報26260點，低開45點，早段曾轉升，其後再度回軟。恒生指數半日跌22點，中午收報26284點，午後跌幅擴大，大市曾跌300點，一度跌穿26000點水平，尾市跌幅略為收窄，恒生指數收報26119點，跌187點。京東健康 （06618） 升近10%再創新高，比亞迪 （01211） 回吐6%；濠賭股下挫，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 跌3%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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【社區團購】內地針對社區團購出台新規「九不得」

即市走勢︰

【19︰37】夜期升55點，滙豐倫敦股價較港高1.1%。

【19︰37】恒指夜期升32點，高水43點。

【18︰33】內地針對社區團購出台新規「九不得」

【18︰29】恒指夜期升23點，報26153點，高水34點。

【16︰34】恒生指數成份股擬增到65至80家、25家為香港公司 個股權重上限削至8%

【16︰30】即月期指收報26130點，跌215點或0.8%，高水11點。

【16︰10】恒生指數收報26119點，跌187點。京東健康 （06618） 升近10%再創新高，比亞迪 （01211） 回吐6%；濠賭股下挫，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 跌3%。

【16︰00】恒生指數U盤前跌196點，報26110點。

【15︰42】滙豐 （00005） 尾市再度回升，報39.55元。

【15︰30】恒指尾市趺約210點，報26095點。

【15︰08】港股跌幅收窄至約200點，報26099點。

【15︰00】內地股市午後向下，上證跌近1.9%；深證跌1.8%；創業板指跌近2.5%。

【14︰54】比亞迪 （01211） 回吐幅擴顯著，股價愈跌愈有，比亞迪跌近7%，低見192.2元。

【14︰32】保利協鑫 （03800） 挫一成，低見1.28元。

【異動股】保利協鑫午後跌逾一成 信義光能、福萊特玻璃獲大摩唱好仍告跌

【14︰16】大市略穿26000點水平後跌勢稍為喘定，恒生指數跌263點，報26043點。

【14︰11】中手游 （00302） 升近2%。報道指抖音母企字節跳動正在就收購中手游 進行談判，字節跳動計劃以每股作價4至5元收購公司部分股權。

【抖音母企】字節跳動擬收購中手游部分股權 中手游午後飆升16%

【14︰07】港股午後跌逾300點，跌穿26000點。

【14︰01】大市跌約255點，報26051點，下試26000點水平。

【13︰20】重磅藍籌中，友邦 （01299） 跌1.7%，低見88.25元；滙豐 （00005） 、騰訊 （00700） 跌近0.4%；港交所 （00388） 跌1.4%。

【13︰15】港股跌幅擴至165點，報26141點。

【13︰14】港交所 （00388） 回吐1%，回落至400元以水平，報398元。

【13︰12】汽車股個別發展，長汽 （02333） 升近2%，破頂高見20.95元；吉利 （00175） 、華晨 （01114） 跌逾2%；比亞迪 （01211） 跌4%。

【汽車股】長汽今日曾升半成 美團王興都讚好？

【13︰07】嘉年華國際 （00996） 逆市升近三成，高見0.11元。

【13︰05】TCL電子 （01070） 午後挫16%，低見5.11元。美國國土安全部正審查TCL電子的活動。

【美國制裁】TCL電子遭美國國土安全部審查 股價跌近14%

【13︰03】保利協鑫 （03800） 跌幅擴至8%，低見1.36元。

【13︰01】大市跌幅擴至百點，報26184點，跌121點。

【13︰00】港股午後初段跌約60點，報26235點。

【12︰30】中邦環境1855首日招股 孖展暫錄351萬、尚未足額認購

【12︰30】恒指黑期跌約78點，報26253點。

【12︰00】恒生指數半日跌22點，中午收報26284點。京東健康 （06618） 逆市升逾2%創新高；安踏 （02020） 升半成；比亞迪 （01211） 回吐逾3%。

【11︰47】港股中午收市前跌近20點，報26287點。

【11︰36】內地股市半日欠方向，上證跌0.2%；深證升近0.2%；創業板指升近0.1%。

【11︰14】大市回軟，恒指再度轉跌。

【11︰14】曠逸國際 （01683） 復牌後跌逾5%，低見0.335元。

【異動股】曠逸國際今早復牌跌5% 主要股東上周出售公司16.5%股份

【11︰10】阿里健康 （00241） 、平安好醫生 （01833） 分別跌逾2%。

【11︰00】滙豐 （00005） 轉升近0.3%，高見39.85元。

【10︰49】港股升逾50點，恒生指數升56點，報26362點。

【10︰43】比亞迪 （01211） 回落至200元以下水平，跌幅擴大至半成，低見196元。

【10︰34】安踏 （02020） 升幅擴大至近5%，高見113.8元，暫為表現最好藍籌股。

【10︰32】大市轉升約20點，報26329點。

【10︰20】本港地產股下跌，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、新世界 （00017） 跌1%；信置 （00083） 跌0.4%；長實 （01113） 跌2.3%。

【10︰18】滙豐 （00005） 跌幅收窄，股價最新報39.5元無升跌，今早曾跌逾1%。

【10︰16】美國眾議院通過9000億美元紓困計劃及2021財年政府撥款法案。

【10︰14】大市跌幅收窄，恒指跌約10點。

【10︰12】手機孖寶個別發展，舜宇 （02382） 升逾3%，高見160.2元；瑞聲 （02018） 跌1.4%，低見41.25元。

【10︰11】小米 （01810） 創辦人、董事長兼CEO雷軍於微博宣布，小米11將於12月28日發布。小米股價升1.5%，高見29.75元。

【小米股價】小米11系列12月28日發佈 小米升2%

【10︰00】阿里巴巴 （09988） 升0.3%；騰訊 （00700） 升近0.3%；美團 （03690） 跌0.1%；小米 （01810） 、京東 （09618） 升約0.7%。

【金融科技監管】騰訊旗下「微粒貸」下調貸款額度 30萬降至20萬元

【09︰59】金價下跌，山東黃金 （01787） 跌近3%；招金 （01818） 、紫金 （02899） 跌逾4%；中國黃金國際 （02099） 跌逾2%。

【09︰57】港交所 （00388） 回吐0.8%，於400元水平爭持。

【09︰57】恒指跌約60點，報26247點。

【09︰54】藥明生物 （02269） 升逾2%，破高見93.75元。藥明生物公布，以交易總值金額約1.5億歐元向Bayer購買位於德國伍珀塔爾生物藥原液製造工廠的設施資產，並與Bayer分別就製造工廠房屋的長期分租及若干相關過渡服務訂立分租協議及過渡服務合同。

【醫藥股】藥明生物斥資逾14億收購德國藥廠 提升新冠疫苗產能

【09︰53】安踏 （02020） 升幅擴大至近3%，高見111.3元。

【09︰51】航空股下跌，國泰 （00293） 跌2%，另外南航 （01055） 跌近2%；國航 （00753） 跌近1.2%；東航 （00670） 跌0.3%。

【09︰48】保利協鑫 （03800） 續見回吐，股價跌4%，低見1.39元。

【09︰45】中芯國際 （00981） 反彈1.4%，高見19.48元。

【中芯國際】富瑞料實體清單對中芯影響有限 拜登政府不會收緊限制

【09︰40】粤海 （00270） 升5%，粤海表示，港府正與廣東省政府就從廣東省向香港提供東江水事宜進行磋商，並計劃在現行協議於今年年底期滿前簽訂2021至2023協議。

粵港擬訂東江水新協議未來9年「統包扣減」 粵海投資急漲逾6%

【09︰39】滙豐 （00005） 跌1%，低見39元；渣打 （02888） 逆市升1.7%，高見47.9元。

【09︰38】比亞迪 （01211） 早段跌幅擴大至逾3%，低見198.5元。

【09︰34】泡泡瑪特 （09992） 再升近5%，高見92.15元創上市新高。另外，VESYNC （02148） 升逾5%，破頂高見12.2元。

【09︰33】京東健康 （06618） 升半成，高見175.8元創新高。深交所公布，因恒生綜合大型股指數實施成份股調整，根據《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》的有關規定，將京東健康調入深港通下的港股通股票名單，今日起生效。

【京東健康】京東健康獲深交所納入港股通 股價再彈升5%

【09︰32】大市早段轉升，恒指升約5點。

【09︰31】Tesla概念股個別發展，比亞迪（001211）跌2%；贛鋒鋰業 （01772） 升近0.5%，破頂高見89.6元。

【09︰29】捷榮國際 （02119） 升7.8%，捷榮國際公布，接獲公司基石投資者NH Foods通知，有意出售其持有的全部3576.8萬股公司股份，佔公司已發行股本約4.97%。

【09︰27】油價隔晚跌逾2%，中石油 （00857） 跌近2.1%；中海油 （00883） 跌1.2%；中石化 （00386） 跌0.6%。

【09︰26】安踏 （02020） 升0.7%。安踏公布，其持股52.7%的合營公司向美國互動健身平台Peloton Interactive（美：PTON）出售Precor 全部權益，代價4.2億美元（約32.7億港元）。

安踏33億售Precor予美互動健身平台Peloton Interactive

【09︰25】金沙 （01928） 跌逾3%；銀娛 （00027） 跌近2%；永利 （01128） 跌逾1%；美高梅 （02282） 逆市靠穩升0.2%。澳門宣布除內地或台灣外，從其他國家或地區的入境人士（包括香港居民），需接受21日的檢疫，正在檢疫人士，其隔離期亦將延長至21日。

【09︰20】恒生指數開報26260點，低開45點。科技股逆市向好，阿里巴巴 （09988） 升0.8%；騰訊 （00700） 升0.4%；美團 （03690） 升0.5%。

【09︰13】即月期指開報26242點，跌103點或近0.4%。

【09︰04】人行開展1300億元人民幣逆回購操作，因今日有100億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放1200億元人民幣。

【08︰50】恒指黑期跌118點，報26212點；道指期貨跌72點，報30041點。

【08︰30】美國商務部將103間中國和俄羅斯企業加入一份新實體清單，稱相關企業與軍方有關聯。

美國將103間中俄企業加入與軍方有關聯的實體清單 包括58間中國企業

【08︰20】中邦園林環境 （01855） 今日起招股，中邦園林環境計劃全球發售6875萬股，其中10%為香港發行，招股價1.9元至2.42元，集資最多1.66億元，每手2000股，一手入場費4888元。

【新股IPO】中邦園林環境今日起招股 入場費4888元

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報39.67元，升0.17元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報572.9元，升0.9元或近0.2%。

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【07︰30】美股如坐過山車，歐洲驚現新冠病毒變種危機，惟投資者對美國通過新紓困方案感樂觀，道指曾挫423點，中段拗腰倒升，收報30216點，升37點；標指收報3694點，跌14點；納指收報12742點，跌13點。

港股ADR收報26283點，跌22點或近0.1%。恒指夜期收報26294點，跌51點，低水13點。

道指升37點港股ADR跌22點 原油價格跌逾2%

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責任編輯︰梁浩碩