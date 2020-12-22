【疫情焦點】全球確診新增35萬宗　美國新增18萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月22日早上8時35分，全球累計77,842,137宗新冠肺炎確診病例，較上日增加354,860宗。累計1,709,773死亡個案，較上日增加5,532宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|173,808
|18,451,238
|326,653
|意大利
|0
|1,964,054
|69,214
|英國
|33,517
|2,079,678
|67,718
|西班牙
|12,662
|1,830,110
|49,260
|法國
|5,960
|2,535,716
|61,019
|德國
|8,923
|1,534,116
|27,297
|中國
|0
|86,852
|4,634
|香港
|0
|8,238
|131
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩