▲ 【疫情焦點】全球確診新增35萬宗 美國新增18萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月22日早上8時35分，全球累計77,842,137宗新冠肺炎確診病例，較上日增加354,860宗。累計1,709,773死亡個案，較上日增加5,532宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 173,808 18,451,238 326,653 意大利 0 1,964,054 69,214 英國 33,517 2,079,678 67,718 西班牙 12,662 1,830,110 49,260 法國 5,960 2,535,716 61,019 德國 8,923 1,534,116 27,297 中國 0 86,852 4,634 香港 0 8,238 131

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩