【美國制裁】美國列103間中俄企業與軍方連繫　飛行服務隊、長和合資有份（附名單連結）

▲ 美國將103間中俄企業加入與軍方有關聯的實體清單 包括58間中國企業

美國商務部將103間中國和俄羅斯企業加入新實體清單，稱相關企業與軍方有關聯，限制他們購買美國商品和技術，任何尋求向相關企業出售最終可能用於軍事用途物品的企業，都需要申請許可，名單當中包括一家長和 （00001） 與內地企業合資的公司，以及香港飛行服務隊（Government Flying Service）。

清單上包括58間中國企業和45間俄羅斯公司，當中包括中國航空工業集團有限公司的七家附屬公司，以及俄羅斯對外情報局（SVR）。

另外，名單中包括香港飛行服務隊，以及長和旗下與中國普天資訊產業、北京及重慶奧普泰員工聯合投資組建的重慶和記奧普泰通信技術有限公司。

長和據報快與卡塔爾電訊合併印尼電訊業務，可見【下一頁】

商務部長羅斯表示，借助與美國及全球公司的伙伴關係，打擊中國和俄羅斯將美國技術用於破壞穩定的軍事計畫。

美國商務部清單連結

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責任編輯︰梁浩碩