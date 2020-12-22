【美國制裁】美國列103中俄團體與軍方連繫　飛行服務隊在列、長和澄清已退股奧普泰（附名單連結）

▲ 長和下午發聲明指，與重慶奧普泰通信技術有限公司已無任何關係。

美國商務部將103間中國和俄羅斯團體加入新實體清單，稱相關團體與軍方有關聯，限制他們購買美國商品和技術，任何尋求向實體清單內團體出售最終可能用於軍事用途物品的企業，都需要申請許可。美國商務部名單當中包括一家長和 （00001） 與內地企業早年合資的公司，以及香港飛行服務隊（Government Flying Service）。

長和下午發聲明回應，指集團已在2015年將「和記奧普泰通信技術有限公司」的全部股份售予另一機構。因此，集團並無持有該公司任何股權，亦與其無任何關係。該公司其後易名為「重慶奧普泰通信技術有限公司」。

清單上包括58間中國企業和45間俄羅斯公司，當中包括中國航空工業集團有限公司的七家附屬公司，以及俄羅斯對外情報局（SVR）。

長和據報快與卡塔爾電訊合併印尼電訊業務，可見【下一頁】

商務部長羅斯表示，國防部認識到借助與美國及全球公司的伙伴關係，打擊中國和俄羅斯將美國技術用於破壞穩定的軍事計畫的重要性。

美國商務部清單連結

（第二版新增長和回應）

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責任編輯︰梁浩碩