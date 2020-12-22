  • 15°C
香港時間 : 20201222日 (二) 08:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

道指升37點港股ADR跌22點　原油價格跌逾2%

股市 07:35 2020/12/22

分享：

道指升37點港股ADR跌22點　原油價格跌逾2%

道指升37點
美股如坐過山車，歐洲驚現新冠病毒變種危機，惟投資者對美國通過新紓困方案感樂觀，道指曾挫423點，中段拗腰倒升，收報30216點，升37點；標指收報3694點，跌14點；納指收報12742點，跌13點。

港股ADR跌22點
港股ADR收報26283點，跌22點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報39.67元，升0.17元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報572.9元，升0.9元或近0.2%。恒指夜期收報26294點，跌51點，低水13點。

原油價格跌逾2%
油價跌逾2%，英國出現變種新冠病毒，市場憂慮需求復甦放緩，紐約期油收報47.74美元，跌1.36美元或2.8%；布蘭特期油收報50.91美元，跌1.35美元或2.6%。

英鎊兌美元曾跌穿1.32
美滙指數報90.09，升近0.1%。歐元兌美元報1.2244；美元兌日圓報103.31。受累英國變種新冠病毒，加上脫歐談判未有結果，英鎊兌美元一度跌穿1.32，最新報1.3457。

美國10年期債息報0.93厘。

紐約期金跌0.3%
金價先升後回，美國國會就9000億美元刺激經濟方案達成協議，惟憂慮新冠肺炎疫情，紐約期金收報1882.8美元，跌6.1美元或0.32%。現貨金於1880美元水平。
 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

最新專欄文章 更多

金股滙行情 - 道指上周五跌124點港股ADR跌45點　油價升1.5%
2020/12/21
道指上周五跌124點港股ADR跌45點　油價升1.5%
金股滙行情 - 道指升148點港股ADR跌69點　美滙指數跌穿90
2020/12/18
道指升148點港股ADR跌69點　美滙指數跌穿90
金股滙行情 - 道指跌44點港股ADR跌1點　紐約期油升0.4%
2020/12/17
道指跌44點港股ADR跌1點　紐約期油升0.4%
金股滙行情 - 道指升337點港股ADR升151點　紐約期油升1.3%
2020/12/16
道指升337點港股ADR升151點　紐約期油升1.3%
金股滙行情 - 道指跌184點港股ADR跌110點　紐約期油升0.9%
2020/12/15
道指跌184點港股ADR跌110點　紐約期油升0.9%
美股 ADR 布蘭特期油 紐約期油 紐約期金 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 美滙指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

上一篇文章

拜登接種新冠疫苗　呼籲美國民眾接種

下一篇文章

【開市9點半】疫情變種累股市　用虛銀優惠賺5厘息更穩陣？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】新紐科技9600招股一手入場費3523元 國際配售已獲足額認購
【新股IPO】新紐科技9600招股一手入場費3523元 國際配售已獲足額認購
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
【防疫措施】2人限聚令、晚市禁堂食安排延長14日　香港周一再增85宗確診（附最新防疫措施一覽）
【防疫措施】2人限聚令、晚市禁堂食安排延長14日　香港周一再增85宗確診（附最新防疫措施一覽）
【美股市況】紓困法案表決　道指收市拗腰微升　納指標指跌幅收窄（不斷更新）
【美股市況】紓困法案表決　道指收市拗腰微升　納指標指跌幅收窄（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得222億超購近504倍（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得222億超購近504倍（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技9600首日招股火熱　孖展錄得67億、超額認購76倍（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技9600首日招股火熱　孖展錄得67億、超額認購76倍（不斷更新）