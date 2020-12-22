道指升37點港股ADR跌22點　原油價格跌逾2%

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拜登接種新冠疫苗 呼籲美國民眾接種
道指升37點
美股如坐過山車，歐洲驚現新冠病毒變種危機，惟投資者對美國通過新紓困方案感樂觀，道指曾挫423點，中段拗腰倒升，收報30216點，升37點；標指收報3694點，跌14點；納指收報12742點，跌13點。
港股ADR跌22點
港股ADR收報26283點，跌22點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報39.67元，升0.17元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報572.9元，升0.9元或近0.2%。恒指夜期收報26294點，跌51點，低水13點。
原油價格跌逾2%
油價跌逾2%，英國出現變種新冠病毒，市場憂慮需求復甦放緩，紐約期油收報47.74美元，跌1.36美元或2.8%；布蘭特期油收報50.91美元，跌1.35美元或2.6%。
英鎊兌美元曾跌穿1.32
美滙指數報90.09，升近0.1%。歐元兌美元報1.2244；美元兌日圓報103.31。受累英國變種新冠病毒，加上脫歐談判未有結果，英鎊兌美元一度跌穿1.32，最新報1.3457。
美國10年期債息報0.93厘。
紐約期金跌0.3%
金價先升後回，美國國會就9000億美元刺激經濟方案達成協議，惟憂慮新冠肺炎疫情，紐約期金收報1882.8美元，跌6.1美元或0.32%。現貨金於1880美元水平。
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責任編輯︰梁浩碩
欄名 : 金股滙行情