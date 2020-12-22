【美股收市】憧憬下周派錢 道指挫423點後倒升 拜登接種輝瑞疫苗

歐洲驚現新冠病毒變種危機，惟投資者對美國通過新紓困方案感樂觀，憧憬下周派錢，緩和了疫情失控的利淡消息，外圍股滙急劇波動，美股如坐過山車。道指曾挫423點 ，低位有買盤承接，中段拗腰倒升，納指標指跌幅收窄。

道指收報30216點，升37點；標指收報3694點，跌14點；納指收報12742點，跌13點。

據報蘋果（美：AAPL）預計明年9月發表Apple Car，比原先規劃提早至少兩年，目標在2024年生產電動車「Apple Car」，將內置蘋果自有的電池技術。蘋果股價升1.05%，報127.98美元。蘋果加入戰團的消息，拖累Tesla（美：TSLA）在正式納入標指首日即挫6.5%。

銀行股做好，儲局上周表示允許銀行業在壓力測試後，有條件恢復股票回購，摩根大通（美：JPM）隨即推出了明年300億美元的股票回購計劃，股價升3.8%。

市場聚焦美國國會即將表決總值9000億美元新紓困計劃，預期獲得通過。美國財長姆欽(Steven Mnuchin)表示，在新紓困計劃下，聯邦政府將於下周陸續向國民派發現金。共和黨籍參議院多數黨領袖麥康奈爾早前表示，兩黨領袖已達成新紓困計劃，涉及9000億美元，當中包括向每名民眾發放600美元補助金，和每周300美元的聯邦失業補助。

投資者同時觀望變種新冠病毒的發展情況。英國證實變種病毒傳染力大增7成，不過，世界衞生組織總幹事譚德塞稱，未有證據顯示變種病毒會導致死亡率上升。

美國總統當選人拜登周一在特拉華州一間醫院，接種藥廠輝瑞(Pfizer)疫苗。拜登呼籲美國民眾在資源許可情況下，應該接種新冠疫苗。

另一方面，歐洲批准使用輝瑞疫苗後，德國衞生部長斯潘(Jens Spahn)宣布，將於12月27日起展開接種計劃。

美元周一輕微反彈，美滙指數重上91後回順，金價低收。紐約期金收市跌0.3%，報1882.8美元。

市場對英國脫歐後物資短缺的憂慮重現。紐約期油曾跌5.9%，收報47.74美元，跌2.8%；布蘭特期油曾跌5.9%，收報50.91美元，跌2.58%。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

責任編輯：柯志宏