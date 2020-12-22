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【美國經濟】美紓困法案擾攘多時獲眾議院通過　規模等於GDP 4%、對美國經濟有何影響？

宏觀解讀 10:28 2020/12/22

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美國紓困法案拖延多時，終於落實。

美國民主、共和兩黨就約9000億美元的紓困法案達成共識，法案預計當地時間12月21日（週一）國會進行表決，最新消息指，由民主黨主導的眾議院已表決通過，交由參議院表決，外界料不會遇阻力，當總統特朗普簽署後便告生效。據外電報道，料紓困法案將包括為個人提供600美元現金；額外每周失業救濟；將向薪酬保障計劃投入2840億美元，另將分別向小型企業提供200億美元，現場活動場所提供150億美元。

同時，法案內容還將包括加強稅收抵免以鼓勵低收入住房建設，通過稅收抵免鼓勵企業保持員工資和雇主提供帶薪病假等。美國財長姆欽表示，民眾最快下周就可以數到支票。今年3月，美國批准了超過2.4萬億美元的上一輪紓困方案，其中包括1200美元的個人支票，為企業提供資金，以及將每周失業救濟金增加600美元。

在救助規模上，本輪方案明顯「縮水」，較此前民主黨主張的兩萬億美元方案已大幅減少。考慮到拜登即將入主白宮，民主黨願意達成一項較小的刺激方案也不足為奇，因為拜登上台後大可按照實際經濟情況，再推出更多救助措施。

從宏觀經濟曾面上來看，派錢可有助於增加個人消費。美國2019財政年度GDP為21.16萬億美元，換言之，今次法案的規模相當於其全年GDP的4.25%。單純以數字來看，其實絕對不低。

紓困法案成功落地，緩解了疫情對經濟衝擊的擔憂，後續隨著疫苗的大面積接種、就業的持續恢復等，有望為明年首季經濟復甦打下基礎。

相關文章︰

【美國經濟】民主黨領袖舒默： 國會最快於周日就紓困法案進行投票

【美國經濟】美國第三季經常帳赤字達1870億美元　創2008年來新高

 

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編輯︰侯景成

白宮 美國民主黨 疫苗 GDP 民主黨 拜登 經濟 姆欽
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