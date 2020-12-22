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【居家工作】Work from Home風險高　網絡安全專家4大建議

科技 08:00 2020/12/22

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今年以來，不少員工都要面對無止境的在家工作，但對企業系統安全而言，這種工作模式仍然有不少風險，要防止企業數據洩漏，到底是員工還是企業的責任？

本地新冠肺炎疫情第四波持續，企業繼續採取員工在家工作措施，今年以來，不少員工都要面對無止境的在家工作，但對企業系統安全而言，這種工作模式仍然有不少風險，要防止企業數據洩漏，到底是員工還是企業的責任？

網絡安全公司CyberArk早前就進行研究，探討到底員工在家工作情況以及面對的風險。CyberArk委託獨立研究機構，於10月訪問來自美國、英國、法國及德國的2,000名可以遙距在家工作的人員。

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報告顯示，95%受訪者認為，在家遙距工作生產力及效率較高，並希望繼續執行在家遙距工作措施。唯報告就揭示，67%受訪者在遙距工作時，就忽視企業的安全措施。亦有45％受訪者亦認同，在家工作受到家人及寵物的騷擾，其次亦有43%受訪者表示，難以平衡工作與個人生活。

調查顯示，近6成受訪者承認將公司設備，讓家庭的其他成員使用，如做學校作業，遊戲和購物等，數字比春季進行的類似調查增加185％。（受訪者提供圖片）

員工缺乏網絡安全知識

CyberArk亞太及日本區高級副總裁吳志傑表示，新冠肺炎疫情持續，不少公司都在沒有準備之下，讓員工執行遙距在家工作安排，員工亦缺乏網絡安全經驗及知識，容易釀出意外，讓不法之徒有機可乘。「其一是擔心員工使用的裝置是否安全，其次是員工使用的WiFi及網絡基建的安全性。」他解釋，有見不少企業難以為全部員工提供安全可靠的裝置，其次員工在家使用的WiFi亦有很大漏洞。「很多人都不會調整WiFi的安全設定。」

報告顯示，雖然有近5成半受訪者表示，已接受遙距工作的安全培訓，但69%受訪者就承認，會將公司的設備用於個人用途，而近6成受訪者更承認將公司設備，讓家庭的其他成員使用，如做學校作業，遊戲和購物等，數字比春季進行的類似調查增加185％。有82％的人更承認重用密碼，數字比春季調查增加了12％。吳志傑指出，由於裝置本身加上WiFi網絡安全漏洞，入侵員工裝置非常容易，黑客亦很容易藉釣魚電郵、惡意軟件等，取得員工的數據甚至企業機密資料。

新冠肺炎出現，令網絡攻擊數量增加50%，黑客更頻繁利用釣魚電郵、惡意軟件等，取得員工的數據甚至企業機密資料。（資料圖片）

用人工智能偵測網絡攻擊

吳志傑亦指出，新冠肺炎出現，令網絡攻擊數量增加50%，面對無日無之的網絡攻擊，企業有4大措施防止數據洩漏：

首先，維持基本的網絡安全措施，如更新設備的系統至最新版本；其次，教育員工，了解網絡攻擊為何，設立安全規條，讓員工知道，當面對懷疑黑客攻擊時，應該如何應對。「企業或可以使用模擬網絡攻擊，訓練並提高員工應對網絡攻擊的意識。」

CyberArk亞太及日本區高級副總裁吳志傑表示，由於裝置本身加上WiFi網絡安全漏洞，入侵員工裝置非常容易，或使用模擬網絡攻擊，加強員工網絡安全意識。（受訪者提供圖片）

再者，建議員工使用強密碼方式登入公司系統，或使用新式的系統驗證方法，例如雙重認證甚至多重認證方法，即使黑客掌握密碼亦難以攻入。最後，即使員工遙距居家工作，但亦要隔絕員工下載以及安裝任何軟件及程式，防止有可疑人士透過員工設備入侵公司系統。吳志傑補充，目前企業亦可以藉著人工智能（AI）偵查出可疑入侵，儘快阻截不法之徒的網絡攻擊。

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記者：李彥煒

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