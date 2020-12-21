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【美股焦點】新冠病毒變種惹恐慌 道指最多曾跌400點

股樓投資 23:53 2020/12/21

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英國出現新冠病毒變異，當地衛生官員指變種病毒傳播速度比原來的新冠病毒高70%，但暫無證據顯示病毒更具致命性及對疫苗反應有所不同，繼匯市於周一（21日）午後下瀉後，美股開市報跌，道指最多曾跌400點，最新跌362點或1.2%，報29816點；標普500指數則跌66點或1.78%，報3643點；納斯達克指數跌207.58點或1.63%，報12547點。

【Tesla】Tesla今晚入標指　分析：不太可能推高指數波動率

行業方面，除金融股以外的行業都成為拋售對象，當中上周納入標指成份股的電動車股Tesla最多曾跌6.1%，現時跌幅收窄至4.63%或32美元，現報662.8美元。此外，英國疫情令旅遊業復甦蒙上陰霾，一眾相關股份亦下跌，皇家加勒比遊輪、美國航空、聯合航空分別跌超過3%、5%及4%。

聯儲局早前的壓力測試結果反映銀行能恢復股票回購，金融股造好，高盛、摩根士丹利、摩根大通、花旗等別錄得2.8%至5%的升幅。

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撰文 : 林展鋒

股票 美股 金融 銀行 行業 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 美元 指數 回購

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