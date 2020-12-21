【美股焦點】新冠病毒變種惹恐慌 道指最多曾跌400點

英國出現新冠病毒變異，當地衛生官員指變種病毒傳播速度比原來的新冠病毒高70%，但暫無證據顯示病毒更具致命性及對疫苗反應有所不同，繼匯市於周一（21日）午後下瀉後，美股開市報跌，道指最多曾跌400點，最新跌362點或1.2%，報29816點；標普500指數則跌66點或1.78%，報3643點；納斯達克指數跌207.58點或1.63%，報12547點。

【Tesla】Tesla今晚入標指 分析：不太可能推高指數波動率

行業方面，除金融股以外的行業都成為拋售對象，當中上周納入標指成份股的電動車股Tesla最多曾跌6.1%，現時跌幅收窄至4.63%或32美元，現報662.8美元。此外，英國疫情令旅遊業復甦蒙上陰霾，一眾相關股份亦下跌，皇家加勒比遊輪、美國航空、聯合航空分別跌超過3%、5%及4%。

聯儲局早前的壓力測試結果反映銀行能恢復股票回購，金融股造好，高盛、摩根士丹利、摩根大通、花旗等別錄得2.8%至5%的升幅。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機