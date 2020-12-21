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【美股焦點】NIKE上季多賺12%　大中華區銷售增長強勁　股價漲逾6%

股市 22:43 2020/12/21

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Nike上季度收入、盈利表現強勁。

運動服裝公司Nike（美︰NKE）公布截至11月底止財政季度業績，期內收入為112億美元，按年升9%；主要受到大中華地區收入按年增長24%所帶動；淨利潤為13億美元，按年升12%，主要受強勁銷售增長及銷售、行政開支下跌推動，惟部分被較低的毛利率抵銷。經調整後每股盈秉利為0.78美元，按年升11%。Nike股價早段升6%，報145.76美元。

Nike表示，截至上季庫存量較去年同期下跌約2%。行政總裁John Donahoe指出，Nike在創新產品及全球品牌增長下，公司繼續擴大其市場領導地位。他表示，這反映了公司採取的策略正在湊效，並期待未來的表現。

此外，Nike上季度電子渠道銷售收入增長84%，惟批發及零售店收入有所減少。但截至目前，集團有逾9成店舖已恢復營運，雖然部分因防疫限制要縮短營業時間。其中北美地區電子渠道銷售實現了三位數增長，歐洲、中東和非洲地區、大中華區和亞太地區實現了兩位數的強勁增長。

相關文章︰【零售寒冬】Nike總部海外齊裁員　上周起裁減中國400人

【體育用品股】Nike中國市場喜出望外　高盛唱好體育用品股

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編輯︰侯景成

 

 

 

美股 耐克（Nike，美：NKE） 品牌 運動 Nike

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