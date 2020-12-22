  • 15°C
香港時間 : 20201222日 (二) 07:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】NIKE上季多賺12%　大中華區銷售增長強勁　股價曾漲8%

股市 06:05 2020/12/22

分享：

Nike上季度收入、盈利表現強勁。

運動服裝公司Nike（美︰NKE）公布截至11月底止財政季度業績，期內收入為112億美元，按年升9%；主要受到大中華地區收入按年增長24%所帶動；淨利潤為13億美元，按年升12%，主要受強勁銷售增長及銷售、行政開支下跌推動，惟部分被較低的毛利率抵銷。經調整後每股盈秉利為0.78美元，按年升11%。Nike股價早段曾升8%，高見147.95美元，收市升5%，收報144.04美元。

Nike表示，截至上季庫存量較去年同期下跌約2%。行政總裁John Donahoe指出，Nike在創新產品及全球品牌增長下，公司繼續擴大其市場領導地位。他表示，這反映了公司採取的策略正在湊效，並期待未來的表現。

此外，Nike上季度電子渠道銷售收入增長84%，惟批發及零售店收入有所減少。但截至目前，集團有逾9成店舖已恢復營運，雖然部分因防疫限制要縮短營業時間。其中北美地區電子渠道銷售實現了三位數增長，歐洲、中東和非洲地區、大中華區和亞太地區實現了兩位數的強勁增長。

相關文章︰【零售寒冬】Nike總部海外齊裁員　上周起裁減中國400人

【體育用品股】Nike中國市場喜出望外　高盛唱好體育用品股

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

https://bit.ly/36SseGH

編輯︰侯景成

 

 

 

美股 耐克（Nike，美：NKE） 品牌 運動 Nike

上一篇文章

【ATMX】阿里巴巴技術走勢偏弱　幾錢先入得？

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR倒升0.4%　恒指夜期收市僅跌51點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
【防疫措施】2人限聚令、晚市禁堂食安排延長14日　香港周一再增85宗確診（附最新防疫措施一覽）
【防疫措施】2人限聚令、晚市禁堂食安排延長14日　香港周一再增85宗確診（附最新防疫措施一覽）
【新股IPO】新紐科技9600招股一手入場費3523元 國際配售已獲足額認購
【新股IPO】新紐科技9600招股一手入場費3523元 國際配售已獲足額認購
【新股IPO】新紐科技9600首日招股火熱　孖展錄得67億、超額認購76倍（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技9600首日招股火熱　孖展錄得67億、超額認購76倍（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得222億超購近504倍（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得222億超購近504倍（不斷更新）
【美股市況】紓困法案表決　道指收市拗腰微升　納指標指跌幅收窄（不斷更新）
【美股市況】紓困法案表決　道指收市拗腰微升　納指標指跌幅收窄（不斷更新）