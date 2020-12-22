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【ATMX】阿里巴巴技術走勢偏弱　幾錢先入得？

股市 06:45 2020/12/22

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由11月3日起計，阿里巴巴至今已累跌16.6%，反觀恒指同期卻仍錄得升幅

近月表現較弱的股份，非互聯網股莫屬，其中阿里巴巴 （09988） 更屢傳利淡消息，昨日股價跌至250元水平。阿里巴巴固然有互聯網監管政策隱憂，但其實技術走勢上亦同樣欠缺動力，短炒者仍未宜出手撈底。

綠線是「擴大三角形」、紅綫是下降軌

自旗下螞蟻集團上市觸礁開始，阿里巴巴走勢便旋即轉差，由11月3日 （當晚確認上市觸礁）起計，阿里巴巴至今已累跌16.6%，反觀恒指同期卻仍錄得升幅。

大華繼顯技術分析師陳珮麗表示，阿里巴巴由11月起已築成短期下降軌，8月起計更隱約出現「擴散三角形 （即喇叭形態）」的利淡訊號，提醒投資者未應在現階段買貨 （詳見圖）。

但她補充，上述「擴散三角形」未見確認，連帶「頭肩頂」亦因而未見落實，形容現階段對阿里巴巴技術走勢僅抱「中性」看法，建議投資者短期應關注阿里巴巴可否力守250天綫（昨處232元水平）水平。

事實上，一旦「頭肩頂」的轉向形態出現，根據量度幅度計算，阿里巴巴在較悲觀的情況下將隨時失守200元大關。換言之，阿里巴巴若利淡訊號確認，投資者要小心持倉隨時重回3月環球大跌市期間水平。

至於喜歡阿里巴巴的投資者又應何時入手？陳珮麗籲按技術形態買入，例如該股能擺脫弱勢並營造「雙底」形態，或是待阿里巴巴守穩250天綫後，買入博短綫反彈。

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編輯：莫亦熙

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 技術分析 恒生指數 雙底 頭肩頂 三角形 下降軌 買入

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