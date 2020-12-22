【開市9點半】疫情變種累股市　用虛銀優惠賺5厘息更穩陣？

（1）英國疫情惡化，滙豐 （00005） 雖有恢復派息憧憬，昨亦應聲大跌4%。如果投資者喜歡收息，又不希望買入收息股後受疫情消息影響，可留意虛擬銀行優惠。富融銀行（Fusion Bank）正式開業，推出3個月賺5厘優惠。

即睇開市9點半重點：

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【虛擬銀行】富融銀行正式開業 推5厘港元定存、3個月利息475元

（2）富融銀行雖在年關前正式開業，但昨（21日）仍有3間大小銀行照減港元定期存款息率，包括東亞 （00023） 、大新 （02356） ，以及建行亞洲。

【港元定期存款】3大小行減港元定存息 無懼虛銀5厘高息突擊

（3）英國疫情嚴峻，病毒變種後傳播力高70%，倫敦及英格蘭南部更「封城」，拖累英鎊急跌，滙豐 （00005） 昨股價亦跌穿40元關口，股價全日跌4%，收報39.5元。

【滙豐HSBC股價】倫敦封城英鎊下挫 滙豐跌4%穿40元關口

（4）《華爾街日報》引述消息人士報道，阿里巴巴 （09988） 、螞蟻集團創辦人馬雲曾提出將螞蟻集團部份業務交給政府，但最終沒有令螞蟻集團成功上市。

【螞蟻上市觸礁】馬雲傳曾提出「上繳」部分螞蟻業務換取上市

（5）阿里巴巴昨日續跑輸大市，又再跌至250元大關。阿里巴巴固然有互聯網監管政策隱憂，但其實技術走勢上亦同樣欠缺動力，短炒者仍未宜出手撈底。

【ATMX】阿里巴巴技術走勢偏弱 幾錢先入得？

（6）安永亞太區上市服務主管蔡偉榮預計，香港新股（IPO）市場在明年上半年繼續保持活躍，考慮到疫情對經濟影響的滯後效應，故保守估算全年集資規模為3500億元。

【新股IPO】安永預計明年本港集資3500億 規模按年或減少10%

（7）外界料香港新股市場明年上半年保持活躍，港交所 （00388） 昨亦乘勢創高，突破400元大關。

【港交所股價】港交所創新高見407元 6600萬元沽盤瞬間消化

（8）美國商務部早前正式將中芯國際 （00981） 列入實體清單，但富瑞認為，美國制裁影響有限，並參考華為經驗，指其仍可繼續獲得供貨，料在拜登政府下，商務部不會對中芯收緊限制。

【中芯國際】富瑞料實體清單對中芯影響有限 拜登政府不會收緊限制

（9）今年新股市場大旺，明年初本港亦有具話題性的新股上市。由內地影星吳奇隆創辦的影視公司稻草熊影業（Strawbear Entertainment Group）準備招股，計劃集資1.5億美元（約11.7億港元）。

【新股IPO】吳奇隆劉詩詩影業股稻草熊 料下月初招股集11.7億元

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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記者：莫亦熙