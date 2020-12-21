【英國疫情】英鎊單日急瀉考驗1.32 大行花旗料明年底重上1.38

▲ 英國慘受疫情變種及硬脫歐風險夾擊，拖累歐美股急瀉，英鎊滙價更狂跌。

年尾市場突爆出「灰犀牛」事件，英國有硬脫歐之憂，且因疫情突變種，滙市中人已戲言為「脫歐提早降臨」，皆因英國被逼封城，歐洲等多國嚴禁其航班入境等。而港人因明年1月31日開始，可以利用BNO申請移居英國，遂對英鎊滙價甚關心，而鎊滙今天曾插水逾300點子，現考驗約1.32大關。現時5大名家對英鎊的看法呈大分歧，大行如花旗暫料明年底可重上1.38。

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但另有專家預計，英鎊若失守1.3的大關，會在1.28先尋底；更有業界料，最壞情況再插水至約1.22低位。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧今天回應本報查詢時預料，明年底英鎊兌美元或見1.38，但暫拒評中短期的高低位。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤認為，一旦英國採無協議脫歐，相信會跌穿1.3大關。

中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文表示，原本全球憧憬疫苗為疫情帶來解藥，詎料英國疫情突變種。況且，投資者亦未料到脫歐談判拉倒，正因兩大負面消息，對英國堪稱雙重夾擊，英鎊難免存下行風險，萬一1.3大關不保，再往1.28先尋底。

恒生：倘失守1.28 將再下試1.22

恒生銀行 （00011） 首席市場策略員溫灼培指，現時距離脫歐死綫不足10天，英國首相首相約翰遜卻不斷搬龍門，把大限延期，而市場消息甚混亂，傳聞又時好時壞，料在變數甚大下，英鎊走向異常反覆，若失守1.28，料再下試1.22。

華僑永亨經濟師李若凡表示，英鎊最近曾衝上1.35的去年底以來最高水平，各界寄望英歐的分歧漸收窄。然而，捕魚權等癥結未能化解，令鎊滙又再回吐大部份的升幅；而英倫銀行有官員更出口術指，將按脫歐談判的最新形勢，擬加碼放水包括採負息等。短期內英鎊仍甚波動，未來兩周的支持位約為1.33，阻力區在1.365；兌港元或考驗10.3至10.5區間。

若非有逼切需要 專家籲勿急換英鎊

另方面，專家忠告，眼下面對亂局，假如對英鎊有實際需要者，宜有兩大招對應動盪市，包括：

（1）若非有逼切需要，急於換取英鎊，暫宜忍手，靜觀至下周四（12月31日）脫歐大限的進展。

（2）相反，要是散戶現急需英鎊，只宜小注收集，在逼近1.3關出手；切忌借孖展作桿短炒。

此外，市面的英鎊定存「高息王」，雖然跟人民幣一樣齊享10厘，由南商提供；入場費皆為等值3萬港元。惟市場的共識是人幣來年看漲，相反英鎊飽受負利率等所困擾，故追息族慎防賺息不夠「冚」蝕滙。

英鎊現滙約為1.328，如以花旗的黃栢寧料明年重上1.38，即約有近4%潛在升幅；但他對人幣的最牛預估為六算，更達8%漲幅，足證人幣的滙息總回報遠較英鎊好。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪