【中美角力】以維護國安為由 美國將撥款清拆華為及中興設備

美國國會將通過一法案授權19億美元的撥款，用以移除華為及中興等公司的電訊設備，該法案將包含在9000億美元的紓困撥款內。美國聯邦通信委員會（FCC）在6月時將華為及中興列舉為具威脅性的企業，指他們提供的通訊器材及技術會為美國國家安全帶來危險。

FCC在12月初向電訊商發出通知，要求它們清拆這兩件公司的器材，並另覓取代品。針對FCC的政策，華為表示對FCC強制清拆華為器材的決定感到十分失望，並稱此舉將令很多美國偏遠地區的民眾在疫情下無法使用可靠的通訊網絡。

【美國經濟】美國國會通過9000億美元紓困措施 正待特朗普簽署 【下一頁】

紓困撥款內同時包含了32億美元予低收入民眾提供寬頻服務，另外70億將用作改善或加強全國寬頻網絡的鋪設。屬民主黨的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）認為低收入民眾所設的寬頻服務將在疫情下惠及大量學生、家庭及失業人士。該方案將為合資格家庭提供每月50美元的補助，用以購買寬頻服務及通訊用具。

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