【新股IPO】中邦園林環境明年1月6日上市　集資1.9億　入場費4888元

▲ 中邦園林環境早前已通過上市聆訊。

臨近年尾，新股上市潮仍然不斷。園林及生態修復項目服務提供商中邦園林環境（新上市編號︰01855）料即將上市，計及回錄鞋機制，公司料發行最多7906萬股，佔擴大後股本27.7%；招股價為1.9至2.42元，集資額最多1.91億元，中國通海為獨家保薦人。

以每手2000股計算，入場費為4,888.77元。中邦園林環境預計於12月21日開始建簿，28日正式定價，明年1月6日正式掛牌。公司為中國東北三省成熟的園林及生態修復項目服務提供商。業務遍及中國12個省級地區，其中包括吉林、北京、天津、內蒙古及新疆。公司業務分類包括：園林服務；生態修復；及其他，包括市政建設項目的勘察、測量、設計及技術諮詢。

公司於2017財年、2018財年、2019財年以及2020年前6個月分別錄得收益約6.56億元（人民幣，下同）、8.09億元、8.98億元以及3.57億元。

相關文章︰【新股IPO】安永預計明年本港集資3500億 規模按年或減少10%

【新股IPO】兆科眼科遞交上市申請 李氏大藥廠升14%

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

https://bit.ly/36SseGH

編輯︰侯景成



