【新股IPO】中邦園林環境今日起招股　入場費4888元

▲ 中邦園林環境早前已通過上市聆訊。

中邦園林環境 （01855） 今日起招股，中邦園林環境計劃全球發售6875萬股，其中10%為香港發行，中邦園林環境招股價1.9元至2.42元，集資最多1.66億元，每手2000股，一手入場費4888元。

中邦園林環境是東三省園林及生態修復項目服務提供商，業務分類包括園林；生態修復；及其他包括市政建設項目的勘察、測量、設計及技術諮詢。

公司於2017財年、2018財年、2019財年以及2020年前6個月分別錄得收益約6.56億元（人民幣，下同）、8.09億元、8.98億元以及3.57億元。

集資所得款項的14.8%元用於在北京、上海及重慶成立地區設計辦事處，包括租用辦公場所、購買辦公用品和設備及招聘人員的開支；23.7%將用作即將開始的長春動物園項目的建設工程的前期成本；約26.1%用於投資烏蘭浩特市天驕天駿旅遊開發有限公司；7.4%將用於購置集中化的ERP系統；18%用於償還將於2021年8月到期的3000萬元人民幣銀行貸款；10%用作集團的一般營運資金。

中邦園林環境於12月22日至12月28日（周一）招股，預期將於2021年1月6日掛牌。

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編輯︰侯景成



