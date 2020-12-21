特朗普團隊入稟最高法院 上訴賓州選舉結果

美國總統侯選人特朗普競選團隊入稟最高法院，尋求推翻賓夕凡尼亞州最高法院對郵寄選票相關案件的裁決，並要求法院宣布允許該州的議會自行選出選舉人。

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有關方面要求國會儘快行動，下月6日開會確認選舉人團投票結果前作決定。不過，最高法院大法官在下月8日前均不會會面。

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不過有外媒指，民主黨總統當選人拜等比特獲得306張選舉人票，比起270張有一定距離，因此即使賓夕凡尼亞州上訴得值，20張選舉人票亦難以左右大局。

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責任編輯：翁嘉陽