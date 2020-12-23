【香港地產風雲@iM網欄】樓市如愛情 香港愛情故事的金句

今日嘅題目係： 香港愛情故事的金句

汶睎其實好少睇電視，但最近大台有套電視劇講關於香港人買樓的故事，劇中飾演地產代理的林景程簡直金句連連，令汶睎拍案叫絕，汶睎輯錄了一部份關於香港樓市嘅金句，等各位看官研究下。

「無論世界點變，樓市始終不變。」

的而且確，香港樓市影響了我們香港人的一生，很多人的悲歡離合往往都連繫住一層樓，當然樓市有高有低，但整體來說都是向上的。

「有人為層樓急住離婚，有人為層樓又急住結婚，結婚好似層樓嘅贈品咁。」

汶睎做地產十多年，婚姻真的主宰著買樓或賣樓，我之後可以在這題目上再寫多點，很有趣。

「你再係咁等落去，等到佢收經都買唔到樓。」 「到時到你個女出世再收埋經都未買到。」

汶睎真的看過太多選擇等的客人，到最後就被樓市放棄了……

「（買樓）對你嚟講係一世，對好多人嚟講同去街市買菜一樣。」

這是真的，汶睎常常和新入行的師弟師妹説，不要用自己的呎去衡量客人，我們心中的幾百萬，可能只是客人心中的幾十蚊。

「香港地有樓就密密買多幾層，無樓就幫人供多幾層。」

租樓等於幫人供樓，如果能力許可又計好數，真的寧願交租給自己。

「可能真係要上太空發展，先解決到土地問題。」

其實也不一定，政府努力搵地吧，香港就只有那麼大，除非開山填海。

「我已經30歲，我唔想到40歲仲要咁樣周圍開房。」

每個人也這樣想，汶睎只怕你開房都無力時也買不到樓。

「炒樓可以致富。」

有眼光就是真的，我也有見過入錯貨，神仙難救。

「唔出街、唔買嘢、唔去旅行，努力工作搵錢，當你捱到第一層樓返嚟就贏㗎喇！」

其實要有首期的話，主要還是開源節流，去旅行不一定錯，做網紅都可以被劫1000萬，最緊要找到適合自己的搵錢方式。

Follow我，我會繼續介紹更多地產小故事，你的星級地產代理，唐汶睎！

作者_唐汶睎簡介： 我唔係冇嘗試過，我嘗試安分守己，日做夜做，賺嗰少少錢！我試過！所以我決定入行做地產！！我要發達！！我要搵大錢！！做了十年，見盡世間百態，等我帶你們進入既熟悉又陌生的地產世界！

更多香港地產風雲@唐汶睎的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！