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【每日焦點】 三星明年1月發佈新款Exynos晶片　2021上半年推多款中低價5G新機

科技 20:00 2020/12/21

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三星（Samsung）宣佈將於明年1月12日發佈新款Exynos晶片，另外消息指，該公司預計在2021年上半年推出多款中低階5G手機，其中包括Galaxy系列5G新機。

2020年即將結束，各大科企紛紛開始部署新一年的發展戰略。最近，三星（Samsung）就傳出將在2021年上半年推出多款中低階5G手機，其中還包括Galaxy系列5G新機，勢要搶佔5G大眾市場。

據《韓聯社》報道，Samsung雖然會在明年1月以旗艦Galaxy S21系列作為響頭炮，但有業界人士透露，明年上半年的重點將會落在多款中低價位5G手機，包括Galaxy A32、A52和A72等。據悉，新機將配備3至5個相機鏡頭，並保留3.5mm耳機接口，其中A32已通過美國聯邦通訊會（FCC）認證，價格約為40萬韓圜（約港幣2,820元），將會是Galaxy系列最便宜的5G新機。

【5G手機】三星擬明年推出多款中低階新機　搶攻5G市場

另外，早前有不少傳言指，Samsung會在1月14日舉行全球發佈會，發佈新款旗艦系列Galaxy S21手機。隨著傳聞中的發佈會日子愈來愈近，近日Samsung在社交網站公布一段預告片，預告在發佈旗艦手機之前，將率先推出新款Exynos晶片。外界推測，届時三星公布的將會是Exynos 2100旗艦晶片。

三星宣布1月12日舉行發佈會　料公布新款Exynos 2100晶片

【更多科技新聞】

<<【美國大選】Twitter在特朗普帖文加上新標籤　強調拜登當選美國總統

<<傳微軟正研發Surface電腦自家晶片　以減低依賴英特爾

責任編輯：李寶如

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