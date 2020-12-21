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【長和併購】長和據報快與卡塔爾電訊合併印尼電訊業務

股市 18:51 2020/12/21

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長和近期在併購交易活躍，圖為公司主席李澤鉅

長和 （00001） 系近期積極收購合併，繼落實出售歐洲電訊電塔業務、額外認購英國水務公司後。外電報道，長和最快本周公布，與卡塔爾電訊公司Ooredoo達成協議，將印尼電訊業務合併，交易將涉及現金和股權支付，長和、Ooredoo會成為重組後公司的主要股東。

長和、Ooredoo暫未回應有關報道。

彭博引述消息指，長和旗下和記亞洲電訊集團在印尼經營3印尼，將與Ooredoo所持有的Indosat展開併購討論，最快本周有成果，但雙方仍未達成最終交易結構，交易仍有延期或拉倒風險。

Indosat市值約22億美元，年初至今股價累升90%，至9月底有6040萬名客戶。和記亞洲電訊集團現時則營運印尼、越南和斯里蘭卡3個市場的流動電訊業務，共計用戶約4880萬名，印尼業務收入佔比達87%，上半年貢獻39.5億元收入。

長和今日股價跌0.8%，報54元，與恒指表現相若。

相關交章：

【長和賣產】長和EGM通過950億出售鐵塔資產　李澤鉅：將回購股份

【長和系】長和赫斯基能源與Cenovus Energy合併方案通過　新公司將裁員逾2000人

【長和系】長建額外認購英水務公司Northumbrian Water股份　總代價近48億元

 

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編輯：麥德銘

香港股票 長和（00001） 李澤鉅 電訊 合併 印尼 卡塔爾

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